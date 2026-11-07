Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Культурная общественность Азербайджана поздравила Ильхама Алиева с Днем Победы

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2026
    • 17:58
    Культурная общественность Азербайджана поздравила Ильхама Алиева с Днем Победы

    Представители культурной общественности Азербайджана поздравили главу государства Ильхама Алиева по случаю Дня Победы.

    Report представляет текст поздравительного письма:

    "Уважаемый господин Президент,

    8 Ноября - День Победы стал символом борьбы нашего народа за освобождение азербайджанских земель от оккупации, восстановление территориальной целостности и суверенитета нашей страны, торжеством исторической справедливости. По случаю этого знаменательного дня поздравляем Вас, выражаем Вам наше глубокое почтение и безмерную благодарность за историческую Победу, подаренную Вами нашему народу. Одержанная Вами - победоносным Верховным главнокомандующим Победа стала торжеством национальной воли, воплощением борьбы за правое дело и претворением чувства справедливости в реальность. 44-дневная Отечественная война навсегда останется в сердцах нашего народа как военная, политическая и дипломатическая победа Азербайджана на поприще, где сошлись справедливость и несправедливость, милосердие и насилие, правда и ложь.

    Осуществляемое под Вашим руководством "Великое возвращение" в Карабах и Восточный Зангезур, проводимые созидательно-восстановительные работы являются наглядным выражением стремления нашего народа созидать и строить. Возведенные за короткий срок населенные пункты, дороги, аэропорты и другие социальные и инфраструктурные объекты служат ярким примером модели развития независимого Азербайджана, опирающегося на собственные силы, воплощают стремление государства, одержавшего победу в войне, к миру, прогрессу и культурному возрождению.

    Восстановление создававшегося азербайджанским народом на протяжении столетий и разрушенного в годы оккупации культурного наследия, традиций проведения Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" и Дней поэзии Вагифа еще раз подтверждает, что одержанная нами Победа стала триумфом высокой культуры, несгибаемого духа и духовных ценностей.

    Эти процессы, представляющие важное значение для культурной жизни, являются выражением победившей национальной идентичности, основанной на исторической памяти, отражением идеалов государственности в культурных кодах и свидетельством особого внимания государства к национально-духовным ценностям. Выражаем Вам глубокую благодарность за поддержку работы, направленной на сохранение и приумножение национально-духовных ценностей азербайджанского народа, их пропаганду во всем мире и достойное представление в системе международных культурных отношений, а также за постоянную заботу и внимание, которые Вы уделяете этой сфере.

    Уважаемый господин Президент,

    Еще раз от имени культурной общественности нашей страны сердечно поздравляем Вас с этим знаменательным, историческим днем и просим Всевышнего даровать Вам долгие годы жизни, крепкое здоровье, новые успехи в Вашей высокой и почетной деятельности во имя благополучия и процветания нашего народа, укрепления могущества и дальнейшего развития нашего государства.

    С глубоким уважением и почтением,

    Анар Расул оглу Рзаев – Народный писатель

    Полад Бюльбюльоглу – Народный артист

    Фархад Шамси оглу Бадалбейли – Народный артист

    Фирангиз Алиaга гызы Ализаде – Народная артистка

    Фархад Гурбан оглу Халилов – народный художник

    Эльбай Энвер оглу Гасымзаде – Заслуженный архитектор

    Гаджи Меджид оглу Исмаилов – Народный артист

    Гюльчохра Гусейн гызы Мамедова – Заслуженный архитектор

    Натиг Камал оглу Алиев – Народный художник

    Джейран Эмин гызы Махмудова – Заслуженный деятель искусств

    Камила Гусейн гызы Дадашзаде – Заслуженный деятель искусств

    Зейнаб Яхья гызы Ханларова – Народная артистка

    Фидан Акрам гызы Касимова – Народная артистка

    Омар Гасан оглу Эльдаров – Народный художник

    Шафига Гашим гызы Мамедова – Народная артистка

    Флора Алекпер гызы Керимова – Народная артистка

    Рауф Джанбахыш оглу Абдуллаев – Народный артист

    Алим Гамза оглу Гасымов – Народный артист

    Ниямеддин Джаббар оглу Мусаев – Народный артист

    Октай Мир-Асадулла оглу Мир-Гасым – Народный артист

    Джаннет Алибековна Салимова – Народная артистка

    Хураман Акрам гызы Касимова – Народная артистка

    Юсиф Евгеньевич Ахундзаде – Народный артист

    Мансум Исрафил оглу Ибрагимов – Народный артист

    Эльчин Лезги оглу Гашимов – Народный артист

    Эльшан Мамед оглу Мансуров – Народный артист

    Малик Мамед оглу Мансуров – Народный артист

    Фахраддин Алиcахиб оглу Дадашев – Народный артист

    Забит Гюльхан оглу Набизаде – Народный артист

    Агаджабраил Агасалех оглу Абасалиев – Народный артист

    Сакина Гулу гызы Исмаилова – Народная артистка

    Мелекханым Ядигар гызы Эюбова – Народная артистка

    Гюльяз Закир гызы Мамедова – Народная артистка

    Гюльянаг Закир гызы Мамедова – Народная артистка

    Айгюн Алигулу гызы Байрамова – Народная артистка

    Назакет Хосров гызы Теймурова – Народная артистка

    Симара Джамаладдин гызы Иманова – Народная артистка

    Афаг Башир гызы Сафарова – Народная артистка

    Нуреддин Азулла оглу Мехтиханлы – Народный артист

    Фирангиз Бахар гызы Муталлимова – Народная артистка

    Гамида Мамед гызы Омарова – Народная артистка

    Ильхам Намик Камал оглу Ахмедов – Народный артист

    Вагиф Бехбуд оглу Мустафаев – Народный артист

    Рамиз Гасанага оглу Мирзоев – Народный артист

    Юсиф Вилаят оглу Эйвазов – Народный артист

    Марахим Фарзали оглу Фарзалиеев – Народный артист

    Рафик Алиашраф оглу Азимов – Народный артист

    Саида Абульфаз гызы Гулиева – Народная артистка

    Сабир Новруз оглу Мамедов – Народный артист

    Гурбан Ибрагим оглу Исмаилов – Народный артист

    Мабуд Алескер оглу Магеррамов – Народный артист

    Басти Али гызы Джафарова – Народная артистка

    Лалезар Башир гызы Мустафаева – Народная артистка

    Малейка Алифага гызы Асадова – Народная артистка

    Али Гаиб оглу Нурзаде – Народный артист

    Людмила Семеновна Духовная – Народная артистка

    Александра Константиновна Никушина – Народная артистка

    Натаван Шуа кызы Шейхова – Народная артистка

    Рафик Мирзагусейн оглу Сеидзаде – Народный артист

    Гюльбаджи Алекпер гызы Иманова – Народный артист

    Мурад Зохраб оглу Адигезалзаде – Народный артист

    Мурад Фарид оглу Гусейнов – Народный артист

    Фаик Мири оглу Суджаддинов – Народный артист

    Егяна Аскер гызы Ахундова – Народный артист

    Замиг Баларза оглу Алиев – Народный артист

    Фируз Алиаббас оглу Алиев – Народный артист

    Вамиг Мамедали оглу Мамедалиев – Народный артист

    Агасалим Сахиб оглу Абдуллаев – Народный артист

    Анвер Гидаят оглу Садыгов – Народный артист

    Натик Бахадур оглу Ширинов – Народный артист

    Ялчин Васиф оглу Адигезалов – Народный артист

    Абдул Алиса оглу Махмудов – Народный артист

    Фахраддин Манаф оглу Манафов – Народный артист

    Теймур Анвер оглу Гейчаев – Народный артист

    Бахтияр Октай оглу Ганизаде – Народный артист

    Шукюфа Мухаддин гызы Юсупова – Народная артистка

    Салман Гусейн оглу Гамбаров – Народный артист

    Джамиль Фикрет оглу Амиров – Народный артист

    Мехрибан Мурвет гызы Зеки – Народная артистка

    Шафига Алхас гызы Эйвазова – Народная артистка

    Земфира Али гызы Нариманова – Народная артистка

    Садыг Сирадж оглу Зарбалиев – Народный артист

    Агаверди Агаали оглу Пашаев – Народный артист

    Фахраддин Нури оглу Керимов – Народный артист

    Тейюб Шуэйб оглу Асланов – Народный артист

    Мубариз Гусейн оглу Тагиев – Народный артист

    Бриллиант Сулейман гызы Дадашева – Народная артистка

    Зульфия Гюлоглан гызы Ханбабаева – Народная артистка

    Айгюн Алескер гызы Кязымова – Народная артистка

    Тунзаля Габиль гызы Агаева – Народная артистка

    Фаик Балага оглу Агаев – Народный артист

    Эйюб Закария оглу Ягубов – Народный артист

    Рояла Ягуб гызы Наджафова – Народная артистка

    Мохлат Ханали оглу Муслимов – Народный артист

    Руфат Эльдар оглу Халилзаде – Народный артист

    Афаг Сулейман гызы Меликова – Народная артистка

    Тарана Гусейн гызы Мурадова – Народная артистка

    Джамиля Асадулла гызы Байрамова – Народная артистка

    Юсиф Али оглу Гасымов – Народный артист

    Гюлагасы Агагусейн оглу Мирзаев – Народный артист

    Сардар Фараджулла оглу Фараджев – Народный артист

    Азер Зейналабдин оглу Зейналов – Народный артист

    Самир Гадир оглу Джафаров – Народный артист

    Шамиль Камран оглу Сулейманов – Народный артист

    Мамедсафа Мамедали оглу Касимов – Народный артист

    Айгюн Зияд гызы Самедзаде – Народный артист

    Эльдар Бахрам оглу Мансуров – Народный артист

    Кямал Мехти оглу Абдулла – Народный писатель

    Эльмира Гусейн гызы Ахундова – Народный писатель

    Натик Расул оглу Расулзаде – Народный писатель

    Афаг Масуд гызы Велиева – Народный писатель

    Сабир Худу оглу Рустамханлы – Народный поэт

    Салхаб Иса оглу Мамедов – Народный художник

    Ариф Мохубали оглу Азизов – Народный художник

    Фуад Мамедамин оглу Салаев – Народный художник

    Эльдар Гидаят оглу Микаилзаде – Народный художник

    Айдын Мамед-Ага Раджабов – Народный художник

    Рафаэль Баба оглу Гусейнов – общественный деятель

    Наиля Мамедали гызы Велиханлы – Заслуженный деятель науки

    Магеррам Паша оглу Гасымлы – Заслуженный деятель науки

    Джахангир Талыб оглу Салимханов – Заслуженный деятель искусств

    Лала Ширмамед гызы Гусейнова – Заслуженный деятель искусств

    Джамиль Эльшад оглу Гулиев – Заслуженный деятель искусств

    Мехрибан Заур гызы Алекперзаде – Заслуженный деятель искусств

    Аяз Рамиз оглу Салаев –Ззаслуженный деятель искусств

    Эльхан Парвиз оглу Джафаров – Заслуженный деятель искусств

    Баба Везир оглу Масимов – Заслуженный деятель искусств

    Гюльзар Гурбан гызы Гурбанова – Заслуженная артистка

    Сахиб Агаверди оглу Пашазаде – Заслуженный артист

    Фуад Натик оглу Ибрагимов – Заслуженный артист

    Эйюб Рамиз оглу Гулиев – Заслуженный артист

    Раин Аладдин оглу Султанов – Заслуженный артист

    Шахин Новрас оглу Новрасли – Заслуженный артист

    Эмиль Афрасияб оглу Мамедов – Заслуженный артист

    Исфар Айдын оглу Рзаев-Сарабский – Заслуженный артист

    Керим Мухаммед оглу Таиров – Заслуженный работник культуры

    Амина Закир гызы Меликова – Заслуженный работник культуры

    Рашад Мусейиб оглу Меджид – Заслуженный работник культуры

    Ильгар Алиаббас оглу Пашаев – Заслуженный работник культуры

    Самира Зимирхан гызы Алиева – Заслуженный работник культуры

    Агиль Мухаммед оглу Аббас – Заслуженный журналист

    Беимханым Исфендияр гызы Джаванширова-Вердиева – учредитель Фонда "Хан Шушинский"".

    Ильхам Алиев 8 Ноября - День Победы
    Azərbaycan mədəniyyət ictimaiyyəti İlham Əliyevə Zəfər Günü münasibətilə təbrik ünvanlayıb
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