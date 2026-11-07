Культурная общественность Азербайджана поздравила Ильхама Алиева с Днем Победы
- 07 ноября, 2026
- 17:58
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Представители культурной общественности Азербайджана поздравили главу государства Ильхама Алиева по случаю Дня Победы.
Report представляет текст поздравительного письма:
"Уважаемый господин Президент,
8 Ноября - День Победы стал символом борьбы нашего народа за освобождение азербайджанских земель от оккупации, восстановление территориальной целостности и суверенитета нашей страны, торжеством исторической справедливости. По случаю этого знаменательного дня поздравляем Вас, выражаем Вам наше глубокое почтение и безмерную благодарность за историческую Победу, подаренную Вами нашему народу. Одержанная Вами - победоносным Верховным главнокомандующим Победа стала торжеством национальной воли, воплощением борьбы за правое дело и претворением чувства справедливости в реальность. 44-дневная Отечественная война навсегда останется в сердцах нашего народа как военная, политическая и дипломатическая победа Азербайджана на поприще, где сошлись справедливость и несправедливость, милосердие и насилие, правда и ложь.
Осуществляемое под Вашим руководством "Великое возвращение" в Карабах и Восточный Зангезур, проводимые созидательно-восстановительные работы являются наглядным выражением стремления нашего народа созидать и строить. Возведенные за короткий срок населенные пункты, дороги, аэропорты и другие социальные и инфраструктурные объекты служат ярким примером модели развития независимого Азербайджана, опирающегося на собственные силы, воплощают стремление государства, одержавшего победу в войне, к миру, прогрессу и культурному возрождению.
Восстановление создававшегося азербайджанским народом на протяжении столетий и разрушенного в годы оккупации культурного наследия, традиций проведения Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" и Дней поэзии Вагифа еще раз подтверждает, что одержанная нами Победа стала триумфом высокой культуры, несгибаемого духа и духовных ценностей.
Эти процессы, представляющие важное значение для культурной жизни, являются выражением победившей национальной идентичности, основанной на исторической памяти, отражением идеалов государственности в культурных кодах и свидетельством особого внимания государства к национально-духовным ценностям. Выражаем Вам глубокую благодарность за поддержку работы, направленной на сохранение и приумножение национально-духовных ценностей азербайджанского народа, их пропаганду во всем мире и достойное представление в системе международных культурных отношений, а также за постоянную заботу и внимание, которые Вы уделяете этой сфере.
Уважаемый господин Президент,
Еще раз от имени культурной общественности нашей страны сердечно поздравляем Вас с этим знаменательным, историческим днем и просим Всевышнего даровать Вам долгие годы жизни, крепкое здоровье, новые успехи в Вашей высокой и почетной деятельности во имя благополучия и процветания нашего народа, укрепления могущества и дальнейшего развития нашего государства.
С глубоким уважением и почтением,
Анар Расул оглу Рзаев – Народный писатель
Полад Бюльбюльоглу – Народный артист
Фархад Шамси оглу Бадалбейли – Народный артист
Фирангиз Алиaга гызы Ализаде – Народная артистка
Фархад Гурбан оглу Халилов – народный художник
Эльбай Энвер оглу Гасымзаде – Заслуженный архитектор
Гаджи Меджид оглу Исмаилов – Народный артист
Гюльчохра Гусейн гызы Мамедова – Заслуженный архитектор
Натиг Камал оглу Алиев – Народный художник
Джейран Эмин гызы Махмудова – Заслуженный деятель искусств
Камила Гусейн гызы Дадашзаде – Заслуженный деятель искусств
Зейнаб Яхья гызы Ханларова – Народная артистка
Фидан Акрам гызы Касимова – Народная артистка
Омар Гасан оглу Эльдаров – Народный художник
Шафига Гашим гызы Мамедова – Народная артистка
Флора Алекпер гызы Керимова – Народная артистка
Рауф Джанбахыш оглу Абдуллаев – Народный артист
Алим Гамза оглу Гасымов – Народный артист
Ниямеддин Джаббар оглу Мусаев – Народный артист
Октай Мир-Асадулла оглу Мир-Гасым – Народный артист
Джаннет Алибековна Салимова – Народная артистка
Хураман Акрам гызы Касимова – Народная артистка
Юсиф Евгеньевич Ахундзаде – Народный артист
Мансум Исрафил оглу Ибрагимов – Народный артист
Эльчин Лезги оглу Гашимов – Народный артист
Эльшан Мамед оглу Мансуров – Народный артист
Малик Мамед оглу Мансуров – Народный артист
Фахраддин Алиcахиб оглу Дадашев – Народный артист
Забит Гюльхан оглу Набизаде – Народный артист
Агаджабраил Агасалех оглу Абасалиев – Народный артист
Сакина Гулу гызы Исмаилова – Народная артистка
Мелекханым Ядигар гызы Эюбова – Народная артистка
Гюльяз Закир гызы Мамедова – Народная артистка
Гюльянаг Закир гызы Мамедова – Народная артистка
Айгюн Алигулу гызы Байрамова – Народная артистка
Назакет Хосров гызы Теймурова – Народная артистка
Симара Джамаладдин гызы Иманова – Народная артистка
Афаг Башир гызы Сафарова – Народная артистка
Нуреддин Азулла оглу Мехтиханлы – Народный артист
Фирангиз Бахар гызы Муталлимова – Народная артистка
Гамида Мамед гызы Омарова – Народная артистка
Ильхам Намик Камал оглу Ахмедов – Народный артист
Вагиф Бехбуд оглу Мустафаев – Народный артист
Рамиз Гасанага оглу Мирзоев – Народный артист
Юсиф Вилаят оглу Эйвазов – Народный артист
Марахим Фарзали оглу Фарзалиеев – Народный артист
Рафик Алиашраф оглу Азимов – Народный артист
Саида Абульфаз гызы Гулиева – Народная артистка
Сабир Новруз оглу Мамедов – Народный артист
Гурбан Ибрагим оглу Исмаилов – Народный артист
Мабуд Алескер оглу Магеррамов – Народный артист
Басти Али гызы Джафарова – Народная артистка
Лалезар Башир гызы Мустафаева – Народная артистка
Малейка Алифага гызы Асадова – Народная артистка
Али Гаиб оглу Нурзаде – Народный артист
Людмила Семеновна Духовная – Народная артистка
Александра Константиновна Никушина – Народная артистка
Натаван Шуа кызы Шейхова – Народная артистка
Рафик Мирзагусейн оглу Сеидзаде – Народный артист
Гюльбаджи Алекпер гызы Иманова – Народный артист
Мурад Зохраб оглу Адигезалзаде – Народный артист
Мурад Фарид оглу Гусейнов – Народный артист
Фаик Мири оглу Суджаддинов – Народный артист
Егяна Аскер гызы Ахундова – Народный артист
Замиг Баларза оглу Алиев – Народный артист
Фируз Алиаббас оглу Алиев – Народный артист
Вамиг Мамедали оглу Мамедалиев – Народный артист
Агасалим Сахиб оглу Абдуллаев – Народный артист
Анвер Гидаят оглу Садыгов – Народный артист
Натик Бахадур оглу Ширинов – Народный артист
Ялчин Васиф оглу Адигезалов – Народный артист
Абдул Алиса оглу Махмудов – Народный артист
Фахраддин Манаф оглу Манафов – Народный артист
Теймур Анвер оглу Гейчаев – Народный артист
Бахтияр Октай оглу Ганизаде – Народный артист
Шукюфа Мухаддин гызы Юсупова – Народная артистка
Салман Гусейн оглу Гамбаров – Народный артист
Джамиль Фикрет оглу Амиров – Народный артист
Мехрибан Мурвет гызы Зеки – Народная артистка
Шафига Алхас гызы Эйвазова – Народная артистка
Земфира Али гызы Нариманова – Народная артистка
Садыг Сирадж оглу Зарбалиев – Народный артист
Агаверди Агаали оглу Пашаев – Народный артист
Фахраддин Нури оглу Керимов – Народный артист
Тейюб Шуэйб оглу Асланов – Народный артист
Мубариз Гусейн оглу Тагиев – Народный артист
Бриллиант Сулейман гызы Дадашева – Народная артистка
Зульфия Гюлоглан гызы Ханбабаева – Народная артистка
Айгюн Алескер гызы Кязымова – Народная артистка
Тунзаля Габиль гызы Агаева – Народная артистка
Фаик Балага оглу Агаев – Народный артист
Эйюб Закария оглу Ягубов – Народный артист
Рояла Ягуб гызы Наджафова – Народная артистка
Мохлат Ханали оглу Муслимов – Народный артист
Руфат Эльдар оглу Халилзаде – Народный артист
Афаг Сулейман гызы Меликова – Народная артистка
Тарана Гусейн гызы Мурадова – Народная артистка
Джамиля Асадулла гызы Байрамова – Народная артистка
Юсиф Али оглу Гасымов – Народный артист
Гюлагасы Агагусейн оглу Мирзаев – Народный артист
Сардар Фараджулла оглу Фараджев – Народный артист
Азер Зейналабдин оглу Зейналов – Народный артист
Самир Гадир оглу Джафаров – Народный артист
Шамиль Камран оглу Сулейманов – Народный артист
Мамедсафа Мамедали оглу Касимов – Народный артист
Айгюн Зияд гызы Самедзаде – Народный артист
Эльдар Бахрам оглу Мансуров – Народный артист
Кямал Мехти оглу Абдулла – Народный писатель
Эльмира Гусейн гызы Ахундова – Народный писатель
Натик Расул оглу Расулзаде – Народный писатель
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Сабир Худу оглу Рустамханлы – Народный поэт
Салхаб Иса оглу Мамедов – Народный художник
Ариф Мохубали оглу Азизов – Народный художник
Фуад Мамедамин оглу Салаев – Народный художник
Эльдар Гидаят оглу Микаилзаде – Народный художник
Айдын Мамед-Ага Раджабов – Народный художник
Рафаэль Баба оглу Гусейнов – общественный деятель
Наиля Мамедали гызы Велиханлы – Заслуженный деятель науки
Магеррам Паша оглу Гасымлы – Заслуженный деятель науки
Джахангир Талыб оглу Салимханов – Заслуженный деятель искусств
Лала Ширмамед гызы Гусейнова – Заслуженный деятель искусств
Джамиль Эльшад оглу Гулиев – Заслуженный деятель искусств
Мехрибан Заур гызы Алекперзаде – Заслуженный деятель искусств
Аяз Рамиз оглу Салаев –Ззаслуженный деятель искусств
Эльхан Парвиз оглу Джафаров – Заслуженный деятель искусств
Баба Везир оглу Масимов – Заслуженный деятель искусств
Гюльзар Гурбан гызы Гурбанова – Заслуженная артистка
Сахиб Агаверди оглу Пашазаде – Заслуженный артист
Фуад Натик оглу Ибрагимов – Заслуженный артист
Эйюб Рамиз оглу Гулиев – Заслуженный артист
Раин Аладдин оглу Султанов – Заслуженный артист
Шахин Новрас оглу Новрасли – Заслуженный артист
Эмиль Афрасияб оглу Мамедов – Заслуженный артист
Исфар Айдын оглу Рзаев-Сарабский – Заслуженный артист
Керим Мухаммед оглу Таиров – Заслуженный работник культуры
Амина Закир гызы Меликова – Заслуженный работник культуры
Рашад Мусейиб оглу Меджид – Заслуженный работник культуры
Ильгар Алиаббас оглу Пашаев – Заслуженный работник культуры
Самира Зимирхан гызы Алиева – Заслуженный работник культуры
Агиль Мухаммед оглу Аббас – Заслуженный журналист
Беимханым Исфендияр гызы Джаванширова-Вердиева – учредитель Фонда "Хан Шушинский"".