Культурная общественность Азербайджана поздравила Ильхама Алиева с Днем Победы

Представители культурной общественности Азербайджана поздравили главу государства Ильхама Алиева по случаю Дня Победы.

Report представляет текст поздравительного письма:

"Уважаемый господин Президент,

8 Ноября - День Победы стал символом борьбы нашего народа за освобождение азербайджанских земель от оккупации, восстановление территориальной целостности и суверенитета нашей страны, торжеством исторической справедливости. По случаю этого знаменательного дня поздравляем Вас, выражаем Вам наше глубокое почтение и безмерную благодарность за историческую Победу, подаренную Вами нашему народу. Одержанная Вами - победоносным Верховным главнокомандующим Победа стала торжеством национальной воли, воплощением борьбы за правое дело и претворением чувства справедливости в реальность. 44-дневная Отечественная война навсегда останется в сердцах нашего народа как военная, политическая и дипломатическая победа Азербайджана на поприще, где сошлись справедливость и несправедливость, милосердие и насилие, правда и ложь.

Осуществляемое под Вашим руководством "Великое возвращение" в Карабах и Восточный Зангезур, проводимые созидательно-восстановительные работы являются наглядным выражением стремления нашего народа созидать и строить. Возведенные за короткий срок населенные пункты, дороги, аэропорты и другие социальные и инфраструктурные объекты служат ярким примером модели развития независимого Азербайджана, опирающегося на собственные силы, воплощают стремление государства, одержавшего победу в войне, к миру, прогрессу и культурному возрождению.

Восстановление создававшегося азербайджанским народом на протяжении столетий и разрушенного в годы оккупации культурного наследия, традиций проведения Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" и Дней поэзии Вагифа еще раз подтверждает, что одержанная нами Победа стала триумфом высокой культуры, несгибаемого духа и духовных ценностей.

Эти процессы, представляющие важное значение для культурной жизни, являются выражением победившей национальной идентичности, основанной на исторической памяти, отражением идеалов государственности в культурных кодах и свидетельством особого внимания государства к национально-духовным ценностям. Выражаем Вам глубокую благодарность за поддержку работы, направленной на сохранение и приумножение национально-духовных ценностей азербайджанского народа, их пропаганду во всем мире и достойное представление в системе международных культурных отношений, а также за постоянную заботу и внимание, которые Вы уделяете этой сфере.

Уважаемый господин Президент,

Еще раз от имени культурной общественности нашей страны сердечно поздравляем Вас с этим знаменательным, историческим днем и просим Всевышнего даровать Вам долгие годы жизни, крепкое здоровье, новые успехи в Вашей высокой и почетной деятельности во имя благополучия и процветания нашего народа, укрепления могущества и дальнейшего развития нашего государства.

С глубоким уважением и почтением,

Анар Расул оглу Рзаев – Народный писатель

Полад Бюльбюльоглу – Народный артист

Фархад Шамси оглу Бадалбейли – Народный артист

Фирангиз Алиaга гызы Ализаде – Народная артистка

Фархад Гурбан оглу Халилов – народный художник

Эльбай Энвер оглу Гасымзаде – Заслуженный архитектор

Гаджи Меджид оглу Исмаилов – Народный артист

Гюльчохра Гусейн гызы Мамедова – Заслуженный архитектор

Натиг Камал оглу Алиев – Народный художник

Джейран Эмин гызы Махмудова – Заслуженный деятель искусств

Камила Гусейн гызы Дадашзаде – Заслуженный деятель искусств

Зейнаб Яхья гызы Ханларова – Народная артистка

Фидан Акрам гызы Касимова – Народная артистка

Омар Гасан оглу Эльдаров – Народный художник

Шафига Гашим гызы Мамедова – Народная артистка

Флора Алекпер гызы Керимова – Народная артистка

Рауф Джанбахыш оглу Абдуллаев – Народный артист

Алим Гамза оглу Гасымов – Народный артист

Ниямеддин Джаббар оглу Мусаев – Народный артист

Октай Мир-Асадулла оглу Мир-Гасым – Народный артист

Джаннет Алибековна Салимова – Народная артистка

Хураман Акрам гызы Касимова – Народная артистка

Юсиф Евгеньевич Ахундзаде – Народный артист

Мансум Исрафил оглу Ибрагимов – Народный артист

Эльчин Лезги оглу Гашимов – Народный артист

Эльшан Мамед оглу Мансуров – Народный артист

Малик Мамед оглу Мансуров – Народный артист

Фахраддин Алиcахиб оглу Дадашев – Народный артист

Забит Гюльхан оглу Набизаде – Народный артист

Агаджабраил Агасалех оглу Абасалиев – Народный артист

Сакина Гулу гызы Исмаилова – Народная артистка

Мелекханым Ядигар гызы Эюбова – Народная артистка

Гюльяз Закир гызы Мамедова – Народная артистка

Гюльянаг Закир гызы Мамедова – Народная артистка

Айгюн Алигулу гызы Байрамова – Народная артистка

Назакет Хосров гызы Теймурова – Народная артистка

Симара Джамаладдин гызы Иманова – Народная артистка

Афаг Башир гызы Сафарова – Народная артистка

Нуреддин Азулла оглу Мехтиханлы – Народный артист

Фирангиз Бахар гызы Муталлимова – Народная артистка

Гамида Мамед гызы Омарова – Народная артистка

Ильхам Намик Камал оглу Ахмедов – Народный артист

Вагиф Бехбуд оглу Мустафаев – Народный артист

Рамиз Гасанага оглу Мирзоев – Народный артист

Юсиф Вилаят оглу Эйвазов – Народный артист

Марахим Фарзали оглу Фарзалиеев – Народный артист

Рафик Алиашраф оглу Азимов – Народный артист

Саида Абульфаз гызы Гулиева – Народная артистка

Сабир Новруз оглу Мамедов – Народный артист

Гурбан Ибрагим оглу Исмаилов – Народный артист

Мабуд Алескер оглу Магеррамов – Народный артист

Басти Али гызы Джафарова – Народная артистка

Лалезар Башир гызы Мустафаева – Народная артистка

Малейка Алифага гызы Асадова – Народная артистка

Али Гаиб оглу Нурзаде – Народный артист

Людмила Семеновна Духовная – Народная артистка

Александра Константиновна Никушина – Народная артистка

Натаван Шуа кызы Шейхова – Народная артистка

Рафик Мирзагусейн оглу Сеидзаде – Народный артист

Гюльбаджи Алекпер гызы Иманова – Народный артист

Мурад Зохраб оглу Адигезалзаде – Народный артист

Мурад Фарид оглу Гусейнов – Народный артист

Фаик Мири оглу Суджаддинов – Народный артист

Егяна Аскер гызы Ахундова – Народный артист

Замиг Баларза оглу Алиев – Народный артист

Фируз Алиаббас оглу Алиев – Народный артист

Вамиг Мамедали оглу Мамедалиев – Народный артист

Агасалим Сахиб оглу Абдуллаев – Народный артист

Анвер Гидаят оглу Садыгов – Народный артист

Натик Бахадур оглу Ширинов – Народный артист

Ялчин Васиф оглу Адигезалов – Народный артист

Абдул Алиса оглу Махмудов – Народный артист

Фахраддин Манаф оглу Манафов – Народный артист

Теймур Анвер оглу Гейчаев – Народный артист

Бахтияр Октай оглу Ганизаде – Народный артист

Шукюфа Мухаддин гызы Юсупова – Народная артистка

Салман Гусейн оглу Гамбаров – Народный артист

Джамиль Фикрет оглу Амиров – Народный артист

Мехрибан Мурвет гызы Зеки – Народная артистка

Шафига Алхас гызы Эйвазова – Народная артистка

Земфира Али гызы Нариманова – Народная артистка

Садыг Сирадж оглу Зарбалиев – Народный артист

Агаверди Агаали оглу Пашаев – Народный артист

Фахраддин Нури оглу Керимов – Народный артист

Тейюб Шуэйб оглу Асланов – Народный артист

Мубариз Гусейн оглу Тагиев – Народный артист

Бриллиант Сулейман гызы Дадашева – Народная артистка

Зульфия Гюлоглан гызы Ханбабаева – Народная артистка

Айгюн Алескер гызы Кязымова – Народная артистка

Тунзаля Габиль гызы Агаева – Народная артистка

Фаик Балага оглу Агаев – Народный артист

Эйюб Закария оглу Ягубов – Народный артист

Рояла Ягуб гызы Наджафова – Народная артистка

Мохлат Ханали оглу Муслимов – Народный артист

Руфат Эльдар оглу Халилзаде – Народный артист

Афаг Сулейман гызы Меликова – Народная артистка

Тарана Гусейн гызы Мурадова – Народная артистка

Джамиля Асадулла гызы Байрамова – Народная артистка

Юсиф Али оглу Гасымов – Народный артист

Гюлагасы Агагусейн оглу Мирзаев – Народный артист

Сардар Фараджулла оглу Фараджев – Народный артист

Азер Зейналабдин оглу Зейналов – Народный артист

Самир Гадир оглу Джафаров – Народный артист

Шамиль Камран оглу Сулейманов – Народный артист

Мамедсафа Мамедали оглу Касимов – Народный артист

Айгюн Зияд гызы Самедзаде – Народный артист

Эльдар Бахрам оглу Мансуров – Народный артист

Кямал Мехти оглу Абдулла – Народный писатель

Эльмира Гусейн гызы Ахундова – Народный писатель

Натик Расул оглу Расулзаде – Народный писатель

Афаг Масуд гызы Велиева – Народный писатель

Сабир Худу оглу Рустамханлы – Народный поэт

Салхаб Иса оглу Мамедов – Народный художник

Ариф Мохубали оглу Азизов – Народный художник

Фуад Мамедамин оглу Салаев – Народный художник

Эльдар Гидаят оглу Микаилзаде – Народный художник

Айдын Мамед-Ага Раджабов – Народный художник

Рафаэль Баба оглу Гусейнов – общественный деятель

Наиля Мамедали гызы Велиханлы – Заслуженный деятель науки

Магеррам Паша оглу Гасымлы – Заслуженный деятель науки

Джахангир Талыб оглу Салимханов – Заслуженный деятель искусств

Лала Ширмамед гызы Гусейнова – Заслуженный деятель искусств

Джамиль Эльшад оглу Гулиев – Заслуженный деятель искусств

Мехрибан Заур гызы Алекперзаде – Заслуженный деятель искусств

Аяз Рамиз оглу Салаев –Ззаслуженный деятель искусств

Эльхан Парвиз оглу Джафаров – Заслуженный деятель искусств

Баба Везир оглу Масимов – Заслуженный деятель искусств

Гюльзар Гурбан гызы Гурбанова – Заслуженная артистка

Сахиб Агаверди оглу Пашазаде – Заслуженный артист

Фуад Натик оглу Ибрагимов – Заслуженный артист

Эйюб Рамиз оглу Гулиев – Заслуженный артист

Раин Аладдин оглу Султанов – Заслуженный артист

Шахин Новрас оглу Новрасли – Заслуженный артист

Эмиль Афрасияб оглу Мамедов – Заслуженный артист

Исфар Айдын оглу Рзаев-Сарабский – Заслуженный артист

Керим Мухаммед оглу Таиров – Заслуженный работник культуры

Амина Закир гызы Меликова – Заслуженный работник культуры

Рашад Мусейиб оглу Меджид – Заслуженный работник культуры

Ильгар Алиаббас оглу Пашаев – Заслуженный работник культуры

Самира Зимирхан гызы Алиева – Заслуженный работник культуры

Агиль Мухаммед оглу Аббас – Заслуженный журналист

Беимханым Исфендияр гызы Джаванширова-Вердиева – учредитель Фонда "Хан Шушинский"".