İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycan mədəniyyət ictimaiyyəti İlham Əliyevə Zəfər Günü münasibətilə təbrik ünvanlayıb

    Daxili siyasət
    • 07 noyabr, 2026
    • 17:42
    Azərbaycan mədəniyyət ictimaiyyəti İlham Əliyevə Zəfər Günü münasibətilə təbrik ünvanlayıb

    Azərbaycan mədəniyyət ictimaiyyəti Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə Zəfər Günü münasibətilə təbrik ünvanlayıb.

    "Report" təbrik mətnini təqdim edir:

    "Möhtərəm cənab Prezident,

    8 noyabr - Zəfər Günü Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması, ərazi bütövlüyümüzün və suverenliyimizin bərpası, tarixi ədalətin bərqərar olması uğrunda xalqımızın apardığı mübarizənin rəmzinə çevrilmişdir. Bu qürurverici gün münasibətilə Sizi təbrik edir, xalqımıza bəxş etdiyiniz tarixi Qələbəyə görə böyük ehtiramımızı və sonsuz minnətdarlığımızı bildiririk.

    Müzəffər Ali Baş Komandan kimi xalqımıza qazandırdığınız şanlı Zəfər milli iradənin təntənəsi, haqq mübarizəsinin ən uca zirvəsi və ədalət hissinin reallığa çevrilməsidir. 44 günlük Vətən müharibəsi ədalətlə haqsızlığın, mərhəmətlə zorakılığın, həqiqətlə yalanın üz-üzə gəldiyi sınaq meydanında Azərbaycanın hərbi, siyasi və diplomatik qələbəsi kimi daim xalqımızın qəlbində yaşayacaqdır.

    Sizin rəhbərliyinizlə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura "Böyük Qayıdış", həyata keçirilən bərpa və quruculuq işləri xalqımızın qurub-yaratmaq əzminin əyani ifadəsidir. Qısa müddətdə inşa edilən yaşayış məntəqələri, yollar, hava limanları, digər sosial və infrastruktur layihələri öz gücünə arxalanan müstəqil Azərbaycanın inkişaf modelinin bariz nümunəsi, həmçinin müharibədən qalib çıxmış dövlətin sülh, tərəqqi və mədəni dirçəlişə yönəlmiş məramının təcəssümüdür.

    Azərbaycan xalqının əsrlər boyu yaratdığı və işğal illərində dağıdılmış mədəni irsinin, "Xarıbülbül" Beynəlxalq Musiqi Festivalının, Vaqif Poeziya Günləri ənənəsinin bərpası bir daha təsdiqləyir ki, qazandığımız Qələbə, eyni zamanda yüksək mədəniyyətin, sarsılmaz ruhun və mənəviyyatın Zəfəridir. Mühüm mədəniyyət hadisəsi olan bu proseslər tarixi yaddaşa söykənən qalib milli kimliyin ifadəsi, dövlətçilik ideallarının mədəni kodlarda inikası və dövlətin milli-mənəvi dəyərlərə verdiyi xüsusi əhəmiyyətin təzahürüdür. Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin qorunub yaşadılmasına, dünya miqyasında təbliğinə və beynəlxalq mədəni münasibətlər sistemində layiqincə təmsil olunmasına yönəlmiş işlərə verdiyiniz dəstəyə, daim göstərdiyiniz qayğı və diqqətə görə Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk.

    Möhtərəm cənab Prezident, Sizi bir daha bu əlamətdar və tarixi gündə ölkəmizin mədəniyyət ictimaiyyəti adından səmimi-qəlbdən təbrik edir, Uca Tanrıdan Sizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı, xalqımızın firavanlığı və rifahı, dövlətimizin qüdrətlənməsi və tərəqqisi naminə ali və şərəfli fəaliyyətinizdə yeni uğurlar diləyirik.

    Dərin hörmət və ehtiramla,

    Anar Rəsul oğlu Rzayev Xalq yazıçısı

    Polad Bülbüloğlu Xalq artisti

    Fərhad Şəmsi oğlu Bədəlbəyli Xalq artisti

    Firəngiz Əliağa qızı Əlizadə Xalq artisti

    Fərhad Qurban oğlu Xəlilov Xalq rəssamı

    Elbay Ənvər oğlu Qasımzadə Əməkdar memar

    Hacı Məcid oğlu İsmayılov Xalq artisti

    Gülçöhrə Hüseyn qızı Məmmədova Əməkdar memar

    Natiq Kamal oğlu Əliyev Xalq rəssamı

    Ceyran Emin qızı Mahmudova Əməkdar incəsənət xadimi

    Kamilə Hüseyn qızı Dadaş-zadə Əməkdar İncəsənət Xadimi

    Zeynəb Yəhya qızı Xanlarova Xalq artisti

    Fidan Əkrəm qızı Qasımova Xalq artisti

    Ömər Həsən oğlu Eldarov Xalq rəssamı

    Şəfiqə Haşım qızı Məmmədova Xalq artisti

    Flora Ələkbər qızı Kərimova Xalq artisti

    Rauf Canbaxış oğlu Abdullayev Xalq artisti

    Alim Həmzə oğlu Qasımov Xalq artisti

    Niyaməddin Cabbar oğlu Musayev Xalq artisti

    Oqtay Mir-Əsədulla oğlu Mir-Qasım Xalq artisti

    Cənnət Əlibəyovna Səlimova Xalq artisti

    Xuraman Əkrəm qızı Qasımova Xalq artisti

    Yusif Yevgeniyeviç Axundzadə Xalq artisti

    Mənsum İsrafil oğlu İbrahimov Xalq artisti

    Elçin Ləzgi oğlu Həşimov Xalq artisti

    Elşən Məmməd oğlu Mansurov Xalq artisti

    Malik Məmməd oğlu Mansurov Xalq artisti

    Fəxrəddin Əlisahib oğlu Dadaşov Xalq artisti

    Zabit Gülxan oğlu Nəbizadə Xalq artisti

    Ağacəbrayıl Ağasaleh oğlu Abasəliyev Xalq artisti

    Səkinə Qulu qızı İsmayılova Xalq artisti

    Mələkxanım Yadigar qızı Əyyubova Xalq artisti

    Gülyaz Zakir qızı Məmmədova Xalq artisti

    Gülyanaq Zakir qızı Məmmədova Xalq artisti

    Aygün Əliqulu qızı Bayramova Xalq artisti

    Nəzakət Xosrov qızı Teymurova Xalq artisti

    Simarə Cəmaləddin qızı İmanova Xalq artisti

    Afaq Bəşir qızı Səfərova Xalq artisti

    Nurəddin Əzulla oğlu Mehdixanlı Xalq artisti

    Firəngiz Bəhər qızı Mütəllimova Xalq artisti

    Həmidə Məmməd qızı Ömərova Xalq artisti

    İlham Namiq Kamal oğlu Əhmədov Xalq artisti

    Vaqif Behbud oğlu Mustafayev Xalq artisti

    Ramiz Həsənağa oğu Mirzəyev Xalq artisti

    Yusif Vilayət oğlu Eyvazov Xalq artisti

    Mərahim Fərzəli oğlu Fərzəlibəyov Xalq artisti

    Rafiq Əliəşrəf oğlu Əzimov Xalq artisti

    Səidə Əbülfəz qızı Quliyeva Xalq artisti

    Sabir Novruz oğlu Məmmədov Xalq artisti

    Qurban İbrahim oğlu İsmayılov Xalq artisti

    Məbud Ələsgər oğlu Məhərrəmov Xalq artisti

    Bəsti Əli qızı Cəfərova Xalq artisti

    Laləzar Bəşir qızı Mustafayeva Xalq artisti

    Məleykə Əlifağa qızı Əsədova Xalq artisti

    Əli Qayıb oğlu Nurzadə Xalq artisti

    Lüdmila Semyonovna Duxovnaya Xalq artisti

    Aleksandra Konstantinovna Nikuşina Xalq artisti

    Natəvan Şua qızı Şeyxova Xalq artisti

    Rafiq Mirzəhüseyn oğlu Seyidzadə Xalq artisti

    Gülbacı Ələkbər qızı İmanova Xalq artisti

    Murad Zöhrab oğlu Adıgözəl-zadə Xalq artisti

    Murad Fərid oğlu Hüseynov Xalq artisti

    Faiq Miri oğlu Sücəddinov Xalq artisti

    Yeganə Əsgər qızı Axundova Xalq artisti

    Zamiq Balarza oğlu Əliyev Xalq artisti

    Firuz Əliabbas oğlu Əliyev Xalq artisti

    Vamiq Məmmədəli oğlu Məmmədəliyev Xalq artisti

    Ağasəlim Sahib oğlu Abdullayev Xalq artisti

    Ənvər Hidayət oğlu Sadıqov Xalq artisti

    Natiq Bahadur oğlu Şirinov Xalq artisti

    Yalçın Vasif oğlu Adıgözəlov Xalq artisti

    Əbdül Əlisa oğlu Mahmudov Xalq artisti

    Fəxrəddin Manaf oğlu Manafov Xalq artisti

    Teymur Ənvər oğlu Göyçayev Xalq artisti

    Bəxtiyar Oktay oğlu Xanızadə Xalq artisti

    Şüküfə Mühədin qızı Yusupova Xalq artisti

    Salman Hüseyn oğlu Qəmbərov Xalq artisti

    Cəmil Fikrət oğlu Əmirov Xalq artisti

    Mehriban Mürvət qızı Zəki Xalq artisti

    Şəfiqə Alxas qızı Eyvazova Xalq artisti

    Zemfira Əli qızı Nərimanova Xalq artisti

    Sadıq Sirac oğlu Zərbəliyev Xalq artisti

    Ağaverdi Ağaəli oğlu Paşayev Xalq artisti

    Fəxrəddin Nuri oğlu Kərimov Xalq artisti

    Teyyub Şüeyb oğlu Aslanov Xalq artisti

    Mübariz Hüseyn oğlu Tağıyev Xalq artisti

    Brilliant Süleyman qızı Dadaşova Xalq artisti

    Zülfiyyə Güloğlan qızı Xanbabayeva Xalq artisti

    Aygün Ələsgər qızı Kazımova Xalq artisti

    Tünzalə Qabil qızı Ağayeva Xalq artisti

    Faiq Balağa oğlu Ağayev Xalq artisti

    Eyyub Zəkəriyyə oğlu Yaqubov Xalq artisti

    Röyalə Yaqub qızı Nəcəfova Xalq artisti

    Möhlət Xanəli oğlu Müslümov Xalq artisti

    Rüfət Eldar oğlu Xəlilzadə Xalq artisti

    Afaq Süleyman qızı Məlikova Xalq artisti

    Təranə Hüseyn qızı Muradova Xalq artisti

    Cəmilə Əsədulla qızı Bayramova Xalq artisti

    Yusif Əli oğlu Qasımov Xalq artisti

    Gülağası Ağahüseyn oğlu Mirzəyev Xalq artisti

    Sərdar Fərəculla oğlu Fərəcov Xalq artisti

    Azər Zeynalabdin oğlu Zeynalov Xalq artisti

    Samir Qadir oğlu Cəfərov Xalq artisti

    Şamil Kamran oğlu Süleymanov Xalq artisti

    Məmmədsəfa Məmmədəli oğlu Qasımov Xalq artisti

    Aygün Ziyad qızı Səmədzadə Xalq artisti

    Eldar Bəhram oğlu Mansurov Xalq artisti

    Kamal Mehdi oğlu Abdulla Xalq yazıçısı

    Elmira Hüseyn qızı Axundova Xalq yazıçısı

    Natiq Rəsul oğlu Rəsulzadə Xalq yazıçısı

    Afaq Məsud qızı Vəliyeva Xalq yazıçısı

    Sabir Xudu oğlu Rüstəmxanlı Xalq şairi

    Sakit Qulam oğlu Məmmədov Xalq rəssamı

    Səlhab İsa oğlu Məmmədov Xalq rəssamı

    Arif Möhübəli oğlu Əzizov Xalq rəssamı

    Fuad Məmmədəmin oğlu Salayev Xalq rəssamı

    Eldar Hidayət oğlu Mikayılzadə Xalq rəssamı

    Aydın Məmməd-Ağa Rəcəbov Xalq rəssamı

    Rafael Baba oğlu Hüseynov İctimai xadim

    Nailə Məmmədəli qızı Vəlixanlı Əməkdar elm xadimi

    Məhərrəm Paşa oğlu Qasımlı Əməkdar elm xadimi

    Cahangir Talıb oğlu Səlimxanov Əməkdar incəsənət xadimi

    Lalə Şirməmməd qızı Hüseynova Əməkdar incəsənət xadimi

    Cəmil Elşad oğlu Quliyev Əməkdar incəsənət xadimi

    Mehriban Zaur qızı Ələkbərzadə Əməkdar incəsənət xadimi

    Ayaz Ramiz oğlu Salayev Əməkdar incəsənət xadimi

    Elxan Pərviz oğlu Cəfərov Əməkdar incəsənət xadimi

    Baba Vəzir oğlu Məsimov Əməkdar incəsənət xadimi

    Gülzar Qurban qızı Qurbanova Əməkdar artist

    Sahib Ağaverdi oğlu Paşazadə Əməkdar artist

    Fuad Natiq oğlu İbrahimov Əməkdar artist

    Əyyub Ramiz oğlu Quliyev Əməkdar artist

    Rain Ələddin oğlu Sultanov Əməkdar artist

    Şahin Növrəs oğlu Növrəsli Əməkdar artist

    Emil Əfrasiyab oğlu Məmmədov Əməkdar artist

    İsfar Aydın oğlu Rzayev-Sarabski Əməkdar artist

    Kərim Məhəmməd oğlu Tahirov Əməkdar mədəniyyət işçisi

    Əminə Zakir qızı Məlikova Əməkdar mədəniyyət işçisi

    Rəşad Müseyib oğlu Məcid Əməkdar mədəniyyət işçisi

    İlqar Əliabbas oğlu Paşayev Əməkdar mədəniyyət işçisi

    Samirə Zimirxan qızı Əliyeva Əməkdar mədəniyyət işçisi

    Aqil Məhəmməd oğlu Abbas Əməkdar jurnalist

    Bəyimxanım İsfəndiyar qızı Cavanşirova-Verdiyeva "Xan Şuşinski" Fondunun təsisçisi

    İlham Əliyev 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi) 8 Noyabr - Zəfər Günü Böyük Qayıdış Zəfərə gedən yol
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