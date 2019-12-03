Кто новый начальник Секретариата премьер-министра? - АВТОБИОГРАФИЯ

3 декабря распоряжением премьер-министра Али Асадова Алескер Алескеров назначен начальником Секретариата премьер-министра.

Как сообщает Report, с 22 октября 2019 года А.Алескеров занимал должность помощника премьер-министра.

В 2005-2009 годах он обучался на факультете международных экономических отношений Азербайджанского государственного экономического университета, 2010-2014 годах - на юридическом факультете Бакинского государственного университета, а 2016-2019 годах - продолжил учебу в Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики по специальности организация и управление госслужбой.

До 2013 года А.Алескеров проработал в различных госорганах. С 2013 года занимал различные должности на службе помощника президента по экономическим вопросам в Администрации президента Азербайджанской Республики.