Корея направила в Азербайджан медицинскую помощь

14 46 В Министерстве иностранных дел состоялась церемония приемки-сдачи медицинских масок, ввезенных в Азербайджан в рамках проекта антиэпидемиологической помощи Азербайджану со стороны Республика Корея. Как сообщили Report в МИД, в мероприятии выступ

В Министерстве иностранных дел состоялась церемония приема-сдачи медицинских масок, ввезенных в Азербайджан в рамках проекта антиэпидемиологической помощи Азербайджану со стороны Республика Корея.

Как сообщили Report в МИД, на мероприятии выступили заместитель министра Рамиз Гасанов, зампредседателя правления Госагентства по обязательному медстрахованию Нигяр Байрамова и посол Республики Корея Ким Тонг Оп.

Р.Гасанов сказал, что между Азербайджаном и Кореей существует политический диалог на самом высоком уровне, опирающийся на взаимные понимание и доверие, с первых дней борьбы Азербайджана с эпидемией Корея проявила солидарность с Азербайджаном.

Р. Гасанов отметил, что корейская сторона регулярно проводит видеосеминары на тему борьбы с вирусом для различных структур Азербайджана. Он отметил, что передача правительством Кореи правительству Азербайджана медицинских масок является символом солидарности с азербайджанским народом и выразил от имени МИД признательность за эту помощь.