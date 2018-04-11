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    Координатор миссии ПА ОБСЕ: Надеемся, что эти выборы отразят выбор людей

    © Report

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Мы надеемся, что эти выборы отразят выбор людей". 

    Как сообщает Report, об этом заявила журналистам координатор краткосрочной наблюдательной миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Нильза Сена (Португалия). 

    "Я выражаю свою полную солидарность с народом Азербайджана. Желаю вам всего наилучшего", - заявила координатор миссии.

    В свою очередь глава наблюдательной миссии Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ Маргрет Кинер Неллен (Швейцария) рассказала о  ее составе, отметив, что в целом за выборами в Азербайджане сегодня  наблюдают около 300 наблюдателей из всех стран ОБСЕ, а также  более 50 парламентариев стран ОБСЕ. 

    "Мы считаем, что наша работа будет плодотворной и полезной как для нас, так и для Азербайджана и его народа", - заявила Маргрет Кинер Неллен. 

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