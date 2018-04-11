Координатор миссии ПА ОБСЕ: Надеемся, что эти выборы отразят выбор людей

© Report

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Мы надеемся, что эти выборы отразят выбор людей".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам координатор краткосрочной наблюдательной миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Нильза Сена (Португалия).

"Я выражаю свою полную солидарность с народом Азербайджана. Желаю вам всего наилучшего", - заявила координатор миссии.

В свою очередь глава наблюдательной миссии Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ Маргрет Кинер Неллен (Швейцария) рассказала о ее составе, отметив, что в целом за выборами в Азербайджане сегодня наблюдают около 300 наблюдателей из всех стран ОБСЕ, а также более 50 парламентариев стран ОБСЕ.

"Мы считаем, что наша работа будет плодотворной и полезной как для нас, так и для Азербайджана и его народа", - заявила Маргрет Кинер Неллен.