Профессор: Контролировать терминологическую ситуацию в стране стало сложно

© Report https://report.az/storage/news/b59d335e0da9f9800a0158dbb2ffac43/b8ff0e59-c5bf-4647-a8f4-d66ed44eb368_292.jpg

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "В последнее время контролировать терминологическую ситуацию в стране стало сложно".

Об этом Report сказал заместитель председателя Терминологической комиссии при Кабинете министров профессор Саялы Садыгова.

По ее словам, причиной тому стала легкость выхода в мировое информационное пространство, расширение деятельности в Азербайджане зарубежных СМИ, неотъемлемость интернета в жизни общества, владение людей иностранными языками: "В такой среде важно обезопасить терминологическую базу от сторонних влияний, создание онлайн-ресурсной базы, использование возможностей виртуального пространства в процессе создания новых терминов, в том числе привлечение в этот процесс широкой общественности посредством интерактивных форумов".