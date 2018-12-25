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    Профессор: Контролировать терминологическую ситуацию в стране стало сложно

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    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "В последнее время контролировать терминологическую ситуацию в стране стало сложно".

    Об этом Report сказал заместитель председателя Терминологической комиссии при Кабинете министров профессор Саялы Садыгова.

    По ее словам, причиной тому стала легкость выхода в мировое информационное пространство, расширение деятельности в Азербайджане зарубежных СМИ, неотъемлемость интернета в жизни общества, владение людей иностранными языками: "В такой среде важно обезопасить терминологическую базу от сторонних влияний, создание онлайн-ресурсной базы, использование возможностей виртуального пространства в процессе создания новых терминов, в том числе привлечение в этот процесс широкой общественности посредством интерактивных форумов".

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