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Концепция: Западные азербайджанцы готовы мирно, и бок о бок жить с армянами

Концепция: Западные азербайджанцы готовы мирно, и бок о бок жить с армянами Западные азербайджанцы готовы мирно, и бок о бок жить с армянами, переселенными на их родину из других стран.
Внутренняя политика
26 января 2023 г. 17:10
Концепция: Западные азербайджанцы готовы мирно, и бок о бок жить с армянами

Западные азербайджанцы готовы мирно, и бок о бок жить с армянами, переселенными на их родину из других стран.

Как сообщает Report, это отражено в концепции возвращения в Западный Азербайджан.

Отмечено, что правительство Армении должно приложить усилия для содействия миру, восстановить и сохранить разрушенное азербайджанское культурное наследие, отменить изменения географических названий, которые оно осуществляет, и положить конец дискриминационной политике в отношении азербайджанцев.

Община должна участвовать во всех соответствующих процессах в процессе возвращения и последующем периоде в качестве легитимного представителя западных азербайджанцев и заинтересованной стороны.

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Версия на английском языке Concept: Western Azerbaijanis are ready to live peacefully and side by side with Armenians
Версия на азербайджанском языке Konsepsiya: "Qərbi azərbaycanlılar erməni xalqı ilə barışığa, dinc və yanaşı yaşamağa hazırdır"

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