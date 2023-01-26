Концепция: Западные азербайджанцы готовы мирно, и бок о бок жить с армянами

Западные азербайджанцы готовы мирно, и бок о бок жить с армянами, переселенными на их родину из других стран.

Западные азербайджанцы готовы мирно, и бок о бок жить с армянами, переселенными на их родину из других стран.

Как сообщает Report, это отражено в концепции возвращения в Западный Азербайджан.

Отмечено, что правительство Армении должно приложить усилия для содействия миру, восстановить и сохранить разрушенное азербайджанское культурное наследие, отменить изменения географических названий, которые оно осуществляет, и положить конец дискриминационной политике в отношении азербайджанцев.

Община должна участвовать во всех соответствующих процессах в процессе возвращения и последующем периоде в качестве легитимного представителя западных азербайджанцев и заинтересованной стороны.