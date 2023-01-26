Концепция: У всех изгнанных с территории современной Армении азербайджанцев есть право вернуться на родину

У всех изгнанных с территории современной Армении азербайджанцев и их потомков есть право вернуться на родину.

У всех изгнанных с территории современной Армении азербайджанцев и их потомков есть право вернуться на родину.

Как сообщает Report, это отражено в концепции возвращения в Западный Азербайджан.

"Должны быть созданы условия для достойной и безопасной реализации этого права, обеспечены индивидуальные и коллективные права людей после их возвращения", - говорится в документе.

Отметим, что на заседании Наблюдательного совета Общины Западного Азербайджана, состоявшемся 26 января 2023 года, был рассмотрен проект Концепции возвращения. Проект документа был вынесен на голосование и утвержден.