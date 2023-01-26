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Концепция: У всех изгнанных с территории современной Армении азербайджанцев есть право вернуться на родину

Концепция: У всех изгнанных с территории современной Армении азербайджанцев есть право вернуться на родину У всех изгнанных с территории современной Армении азербайджанцев и их потомков есть право вернуться на родину.
Внутренняя политика
26 января 2023 г. 17:08
Концепция: У всех изгнанных с территории современной Армении азербайджанцев есть право вернуться на родину

У всех изгнанных с территории современной Армении азербайджанцев и их потомков есть право вернуться на родину.

Как сообщает Report, это отражено в концепции возвращения в Западный Азербайджан.

"Должны быть созданы условия для достойной и безопасной реализации этого права, обеспечены индивидуальные и коллективные права людей после их возвращения", - говорится в документе.

Отметим, что на заседании Наблюдательного совета Общины Западного Азербайджана, состоявшемся 26 января 2023 года, был рассмотрен проект Концепции возвращения. Проект документа был вынесен на голосование и утвержден.

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Версия на английском языке Concept: All Azerbaijanis expelled from territory of nowadays Armenia and their descendants have right to return to their homeland 
Версия на азербайджанском языке Konsepsiya: "İndiki Ermənistandan qovulmuş bütün azərbaycanlıların və onların törəmələrinin yurdlarına qayıtmaq hüququ var"

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