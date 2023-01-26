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Концепция: Попытки расселения азербайджанцев вразброс будут отвергнуты

Концепция: Попытки расселения азербайджанцев вразброс будут отвергнуты Процесс возвращения в Западный Азербайджан должен восстановить конфигурацию расселения западных азербайджанцев до изгнания.
Внутренняя политика
26 января 2023 г. 17:17
Концепция: Попытки расселения азербайджанцев вразброс будут отвергнуты

Процесс возвращения в Западный Азербайджан должен восстановить конфигурацию расселения западных азербайджанцев до изгнания.

Как сообщает Report, это отражено в концепции возвращения в Западный Азербайджан.

"Попытки расселения азербайджанцев вразброс под разными предлогами и путем юридических ухищрений являются одной из форм расизма и будут отвергнуты как пагубный подход препятствующий реинтеграции", - говорится в документе.

Отметим, что на заседании Наблюдательного совета Общины Западного Азербайджана, состоявшемся 26 января 2023 года, был рассмотрен проект Концепции возвращения. Проект документа был вынесен на голосование и утвержден.

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Версия на английском языке Conception: Attempts to disperse Azerbaijani returnees under various pretexts during their return will be rejected
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycana qayıdanları pərakəndə səpələmək insan hüquqlarına zidd cəhd kimi rədd ediləcək

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