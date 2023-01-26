Концепция: Попытки расселения азербайджанцев вразброс будут отвергнуты

Процесс возвращения в Западный Азербайджан должен восстановить конфигурацию расселения западных азербайджанцев до изгнания.

Процесс возвращения в Западный Азербайджан должен восстановить конфигурацию расселения западных азербайджанцев до изгнания.

Как сообщает Report, это отражено в концепции возвращения в Западный Азербайджан.

"Попытки расселения азербайджанцев вразброс под разными предлогами и путем юридических ухищрений являются одной из форм расизма и будут отвергнуты как пагубный подход препятствующий реинтеграции", - говорится в документе.

Отметим, что на заседании Наблюдательного совета Общины Западного Азербайджана, состоявшемся 26 января 2023 года, был рассмотрен проект Концепции возвращения. Проект документа был вынесен на голосование и утвержден.