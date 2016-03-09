​Комиссия по вопросам помилования подытожила заседания

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Комиссия по вопросам помилования при президенте Азербайджанской Республики подытожила заседания.

Об этом Report сообщил член комиссии, руководитель Фонда исследований "Конституция" Алимамед Нуриев.

По его словам, сегодня прошло последнее заседание, на котором рассмотрели обращения.

"В целом было рассмотрено более 400 обращений, приняли решения рекомендательного характера", - сказал он.

В ближайшее время решения рекомендательного характера будут представлены президенту Азербайджанской Республики.

Отметим, что в канун Новруз байрамы ожидается подписание президентом Ильхамом Алиевым указа о помиловании.