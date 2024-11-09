Комиссия ММ обратится в госорганы в связи с неэтичным действиями Global Witness и BBC

Комиссия по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам Милли Меджлиса намерена обратиться в уполномоченные госорганы для более глубокого расследования противоправных действий международной НПО Global Witness и британской BBC.

Комиссия по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам Милли Меджлиса намерена обратиться в соответствующие госорганы для более глубокого расследования противоправных действий международной НПО Global Witness и британской BBC.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении комиссии касательно т.н. "расследования" данного НПО, тиражируемого в СМИ при поддержке BBC.

В заявлении отмечается, что целью публикаций Global Witness, в которых фигурирует имя исполнительного директора COP29 Эльнура Солтанова, является введение в заблуждение международного сообщества и дискредитация предстоящей в Баку климатической конференции.

"Комиссия совместно с уполномоченными структурами провела расследование. Стало известно, что 13 сентября этого года Эльнур Солтанов действительно провел переговоры на платформе Zoom с человеком, представившимся Стивеном Ли, представителем компании из Гонконга. При этом другая сторона не уведомила Солтанова о том, что встреча записывается.

Кроме того, Global Witness прибегла к методам, несовместимым с общепринятыми принципами работы неправительственных организаций, больше напоминающим работу спецслужб, что влечет за собой правовые последствия", - говорится в заявлении.

В комиссии отметили, что данная организация использовала запрещенные законом технологии кибермошенничества: создала фиктивную компанию "EC Capital Holdings", ее веб-сайт (www.eccapitalholdings.com) и поддельный профиль Стивена Ли на платформе LinkedIn. Злоупотребив доверием ряда официальных лиц и вступив в контакт с командой COP29, Global Witness стала частью скоординированной операции и дезинформационной кампании против Азербайджана накануне COP29.

В заявлении также отмечается, что в своих действиях Global Witness получила информационную поддержку от британской BBC, показав материал под заголовком "Исполнительный директор COP29 заснят на камеру при продвижении сделок по ископаемому топливу".

"В нем говорится, что Global Witness вела съемку тайно. Однако, вопреки принципам беспристрастной журналистики, издание опубликовало кадры частично, что является информационной манипуляцией. Комиссия по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам расценивает действия Global Witness и BBC как гибридную атаку и намерена обратиться в соответствующие государственные органы для всестороннего расследования этого вопроса", - говорится в заявлении.