Командующий ВВ: Министр должен иметь полномочия понижать воинское звание офицеров

В соответствии с законодательством, должностное лицо, которое может повышать в звании, также имеет право и понижать его на одну ступень.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра внутренних дел, Командующий Внутренними войсками Шахин Мамедов, отвечая на вопросы депутатов во время обсуждения законопроекта "О внутренних войсках Азербайджанской Республики" на заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Он отметил, что министр внутренних дел имеет полномочия присваивать звание полковника и ниже.

"В Законе "О воинской обязанности и военной службе" также определено понижение этих должностей. Министру внутренних дел в новом законопроекте "О внутренних войсках" должны быть предоставлены полномочия понижать на одну ступень звания офицеров, начиная со звания полковника и ниже", - добавил Мамедов.