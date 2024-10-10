Коллектив Института востоковедения почтил память профессора Аиды Имангулиевой

10 октября, в день 85-летней годовщины со дня рождения выдающегося востоковеда, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой, коллектив Института востоковедения имени академика Зии Буниятова НАНА посетил могилу ученого, почтил ее память и воз

10 октября, в день 85-летней годовщины со дня рождения выдающегося востоковеда, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой, коллектив Института востоковедения имени академика Зии Буниятова НАНА посетил могилу ученого, почтил ее память и возложил венок на ее могилу.

Как сообщает Report, выступившая на церемонии почтения памяти вице-президент НАНА, директор Института востоковедения, академик Говхар Бахшалиева отметила, что Аида Имангулиева внесла большой вклад в науку востоковедения и как первая женщина-доктор филологических наук в области арабистики имеет большие заслуги в развитии этой области.

Отметив, что Аида Имангулиева, имя которой называют в одном ряду со всемирно известными востоковедами, была первым азербайджанским ученым, систематически исследовавшей литературные связи и влияние Востока и Запада в Азербайджане, академик Бахшалиева сказала, что ее научные труды неоднократно исследовались, были переведены на различные языки и переизданы.

Отметив, что преждевременный уход выдающегося ученого глубоко опечалил и потряс ее коллег и студентов, Бахшалиева сказала, что светлая память об Аиде Имангулиевой навсегда останется в их сердцах.

Член правления Женского совета НАНА Зарифа Гулиева, принявшая участие в церемонии почтения памяти, рассказала, что Аида Имангулиева открыла новую страницу в изучении современной арабской литературы, основала новую школу, подчеркнула, что ученый внесла большой вклад в развитие азербайджанского востоковедения.