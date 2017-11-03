Коллегия адвокатов удостоила адвоката почетного звания

3 ноября, 2017 18:30

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Адвокат действующей в Баку юридической консультации №13 Парвиз Алекперов удостоен почетного звания. Как сообщает Report, решением Президиума Коллегии адвокатов (КА) он удостоен звания "Почетный доктор права" КА. Решение о предоставлении П.Алекперову почетного звания было подписано и.о. председателя Президиума Коллегии адвокатов Фархадом Наджафовым. П.Алекперов удостоен звания за продолжительную плодотворную деятельность и активное участие в общественной жизни Коллегии адвокатов.