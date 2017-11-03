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    Коллегия адвокатов удостоила адвоката почетного звания

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Адвокат действующей в Баку юридической консультации №13 Парвиз Алекперов удостоен почетного звания.

    Как сообщает Report, решением Президиума Коллегии адвокатов (КА) он удостоен звания "Почетный доктор права" КА.

    Решение о предоставлении П.Алекперову почетного звания было подписано и.о. председателя Президиума Коллегии адвокатов Фархадом Наджафовым.

    П.Алекперов удостоен звания за продолжительную плодотворную деятельность и активное участие в общественной жизни Коллегии адвокатов. 

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