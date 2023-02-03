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Коллегия адвокатов проведет в Нахчыване акции по оказанию бесплатной юридической помощи

Коллегия адвокатов проведет в Нахчыване акции по оказанию бесплатной юридической помощи В Нахчыванской Автономной Республике пройдут акции по оказанию бесплатной юридической помощи.
Внутренняя политика
3 февраля 2023 г. 19:34
Коллегия адвокатов проведет в Нахчыване акции по оказанию бесплатной юридической помощи

В Нахчыванской Автономной Республике пройдут акции по оказанию бесплатной юридической помощи.

Как сообщили Report в пресс-службе Коллегии адвокатов, это отражено в плане мероприятий Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики, связанных с "Годом Гейдара Алиева".

Коллегия подготовила план мероприятий в связи с объявлением 2023 года "Годом Гейдара Алиева".

В рамках плана мероприятий с марта во всех регионах нашей страны, а также в Нахчыванской Автономной Республике будут организованы акции по оказанию бесплатной юридической помощи.

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Версия на азербайджанском языке Vəkillər Kollegiyası Naxçıvanda ödənişsiz hüquqi yardım aksiyaları keçirəcək

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