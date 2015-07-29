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    ​Кемаледдин Гейдаров примет граждан

    На приеме будут рассматриваться исключительно обращения, находящиеся в компетенции министерства по чрезвычайным ситуациям

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Министр по чрезвычайным ситуациям Кемаледдин Гейдаров примет граждан в Гахском районе. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), прием состоится 31 августа в 11.00 в Центре Гейдара Алиева в Гахе.

    На встрече могут принять участие жители Гахского, Шекинского, Огузского, Закатальского, Балакенского районов и обосновавшиеся в этих районах вынужденные переселенцы.

    На приеме будут рассматриваться исключительно обращения, находящиеся в компетенции министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Регистрация граждан начнется 30 июля в 09.00 в Центре Гейдара Алиева (г.Гах, ул.Н.Нариманова, 4). Гражданам необходимо предоставить удостоверение личности.  

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