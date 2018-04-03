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    Казахстан направит 49 наблюдателей на президентские выборы в Азербайджане

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    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана направляет 49 наблюдателей на выборы президента Азербайджана, передает Report со ссылкой на СМИ Казахстана.

    Сегодня на заседании ЦИК был сформирован список аккредитованных на выборы президента Азербайджана, в который вошли 49 представителей Казахстана. Из них в наблюдении за выборами по приглашению ЦИК Азербайджана примут участие два человека. 

    В составе миссии наблюдателей от СНГ 35 казахстанцев, в том числе от ЦИК – один; от администрации президента – два; от территориальных избирательных комиссий – два; от местных исполнительных органов – 16; от маслихатов – шесть; от политических партий – пять; от СМИ, коммерческой организации – трое.

    В составе миссии наблюдателей от Тюркского совета двое казахстанцев и в миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ – 10 человек от министерств и ведомств Казахстана.

    Отметим, что выборы президента Азербайджана пройдут 11 апреля. 

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