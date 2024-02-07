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Карасин: Выборы в Азербайджане могут стать образцом для президентских выборов в России

Карасин: Выборы в Азербайджане могут стать образцом для президентских выборов в России На избирательном участке №2 избирательного округа № 7 Сабаильского района, расположенного в Академии государственного управления при президенте Азербайджана, наблюдается большая активность избирателей.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 09:28
Карасин: Выборы в Азербайджане могут стать образцом для президентских выборов в России

На избирательном участке №2 избирательного округа № 7 Сабаильского района, расположенного в Академии государственного управления при президенте Азербайджана, наблюдается большая активность избирателей.

Как сообщает Report, об этом председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил журналистам после посещения избирательного участка.

“Мы видим огромное количество людей с оптимистичными лицами. В их глазах видна уверенность в завтрашнем дне. Люди хотят сделать свой выбор в пользу процветания, в пользу современного, суверенного Азербайджана, который будет для каждого приносить свои позитивные результаты", - сказал Карасин.

По его словам, сегодняшние выборы в Азербайджане могут стать образцом для президентских выборов в РФ: "Россия тоже готовится к мартовским выборам, и мы [наблюдатели] принесем определенный опыт Баку себе".

В Азербайджане сегодня проходят внеочередные президентские выборы. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

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Версия на английском языке Karasin: Elections in Azerbaijan can become model for presidential elections in Russia
Версия на азербайджанском языке Karasin: “Azərbaycandakı seçkilər Rusiya üçün nümunə ola bilər”

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