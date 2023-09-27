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Карабахский армянин: Карабах принадлежит Азербайджану, и я получу азербайджанский паспорт

Карабахский армянин: Карабах принадлежит Азербайджану, и я получу азербайджанский паспорт "Карабах принадлежит Азербайджану, и я получу азербайджанский паспорт".
Внутренняя политика
27 сентября 2023 г. 15:06
Карабахский армянин: Карабах принадлежит Азербайджану, и я получу азербайджанский паспорт

"Карабах принадлежит Азербайджану, и я получу азербайджанский паспорт".

По сообщению командированного в Лачын сотрудника Report, об этом сообщил житель Карабаха армянского происхождения Сурен Бабаян.

По его словам, он уже 36 лет живет в селе Дашалты Шушинского района и намерен вернуться:

"Вся моя семья, родственники остались в селе Туршсу. Сейчас я переправляю часть своих овец в Армению, а половина все еще в селе. Никакого давления со стороны Азербайджана я не видел. Долгое время у меня было фермерское хозяйство в Азербайджане. Я заведовал фермой в Агджабеди, имел 11 тысяч голов скота".

С.Бабаян также отметил, что в скором времени намерен получить азербайджанский паспорт: "Карабах принадлежит Азербайджану, и я всегда это знал".

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Версия на английском языке ФотоPerson of Armenian origin: Karabakh is Azerbaijan and I will obtain Azerbaijani passport
Версия на азербайджанском языке ФотоErməniəsilli şəxs: "Qarabağ Azərbaycanındır və Azərbaycan pasportuna keçəcəyəm"

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