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Кандидатура Эльтона Мамедова в депутаты отклонена

Кандидатура Эльтона Мамедова в депутаты отклонена В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступила жалоба на кандидата в депутаты Эльтона Арзуман оглу Мамедова.
Внутренняя политика
24 июля 2024 г. 17:25
Кандидатура Эльтона Мамедова в депутаты отклонена

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступила жалоба на кандидата в депутаты Эльтона Арзуман оглу Мамедова.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании ЦИК.

Экс-депутат Э.Мамедов подал заявку на внеочередные парламентские выборы от Уджарского избирательного округа №94.

Расследовавший поступившую от группы избирателей жалобу член ЦИК Габиль Оруджев сказал, что в представленных Э.Мамедовым документах были выявлены серьезные недостатки и сфальсифицированная информация, в основном касающаяся имущества.

Вопрос об отклонении кандидатуры Эльтона Мамедова был вынесен на голосование и принят.

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Версия на азербайджанском языке Elton Məmmədovun deputatlığa namizədliyi saxtakarlığa görə ləğv edilib

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