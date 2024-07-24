Кандидатура Эльтона Мамедова в депутаты отклонена

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступила жалоба на кандидата в депутаты Эльтона Арзуман оглу Мамедова.

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступила жалоба на кандидата в депутаты Эльтона Арзуман оглу Мамедова.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании ЦИК.

Экс-депутат Э.Мамедов подал заявку на внеочередные парламентские выборы от Уджарского избирательного округа №94.

Расследовавший поступившую от группы избирателей жалобу член ЦИК Габиль Оруджев сказал, что в представленных Э.Мамедовым документах были выявлены серьезные недостатки и сфальсифицированная информация, в основном касающаяся имущества.

Вопрос об отклонении кандидатуры Эльтона Мамедова был вынесен на голосование и принят.