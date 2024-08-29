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Канал Euronews посвятил видеорепортаж деятельности Центра DOST

Канал Euronews посвятил видеорепортаж деятельности Центра DOST Канал Euronews опубликовал видеорепортаж о деятельности азербайджанского Центра инклюзивного развития и творчества DOST.
Внутренняя политика
29 августа 2024 г. 19:44
Канал Euronews посвятил видеорепортаж деятельности Центра DOST

Канал Euronews посвятил видеорепортаж деятельности азербайджанского Центра инклюзивного развития и творчества DOST.

Как сообщает Report, директор Центра DOST Нигяр Мамедова отмечает важность инклюзии уязвимых групп населения, используя творчество и социальную активность.

В репортаже также подчеркивается, что DOST, первый и крупнейший в подобный центр в регионе Южного Кавказа, помогает развивать навыки и творческий потенциал почти 180 человек по 14 творческим направлениям, включая спорт, танцы, музыку и кулинарное искусство.

"Подход Центра практичный: подопечные участвуют в различных программах, мастер-классах и публичных выступлениях, получают психологическую поддержку и проходят тренинги по креативности. Эта целостная модель не только способствует личностному развитию, но и облегчает социальную реинтеграцию", - говорится в материале.

Нигяр Мамедова подчеркивает приверженность центра идее того, что голоса всех членов общества должны быть услышаны.

"Центр активно вовлекает подопечных в деятельность по охране окружающей среды. Например, они создали произведения искусства из переработанных материалов, которые демонстрировались на различных выставках и мероприятиях", - добавила она.

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Версия на английском языке Euronews makes video report about DOST Center’s activities

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