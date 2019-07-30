Камандар Насибов: Азербайджанские адвокаты сыграли важную роль в становлении АДР

Азербайджанские адвокаты сыграли важную роль в становлении и развитии Азербайджанской Демократической Республики, чему свидетельством найденные в госархивах документы.

Об этом заявил Report член Коллегии адвокатов, глава частной адвокатской конторы Камандар Насибов.

"30 июля 1919 года Министерством юстиции АДР было открыто досье, которое называлось "По организации Совета присяжных поверенных округа Азербайджанской судебной палаты". Присяжные поверенные по тем временам и были адвокатами, поэтому началось обобщение списков всех адвокатов Азербайджана, поскольку в то время основное местоположение адвокатов и центр Закавказья находился в Тифлисском округе. Начали собирать все списки по Гянджинскому округу и по другим округам в Азербайджанскую судебную палату в Баку", - заявил К.Насибов.

По его словам, списки данных адвокатов в течение нескольких месяцев изучались группой азербайджанских юристов - членов специальной комиссии, в которую входил он сам.

"Мы с большим трудом нашли это досье, название которого я выше уже указал. Фактически, нашей целью поиска стало выяснение истоков и истории азербайджанской адвокатуры. Поиск дался нам очень тяжело, просто чистая случайность и большая помощь работников архива дала нам результат: в конце второго месяца поиска были найдены эти документы", - подчеркнул известный адвокат.

К.Насибов подчеркнул, что с учетом состояния архивов данные документы могли быть утеряны навсегда.

"Благодаря энтузиазму работников госархива и наших коллег мы смогли добиться результатов. Поэтому для нас эти документы так ценны. Оригинал комплекта этих документов хранится в Центральном государственном архиве, а его оригинальная заверенная копия хранится у нас, в Коллегии адвокатов республики", - сказал член Коллегии.

Он указал, что в найденных ими списках адвокатов можно увидеть имена тех людей, которые непосредственно стали руководителями в Азербайджанской Демократической Республики. К.Насибов добавил, что обнаружен не один документ, а целый их комплекс, состоящий из нескольких десятков других документов.

"В списке адвокатов есть конкретные лица и данные о них, о том, где они работали до образования АДР, указаны фактически основополагающие целевые задачи азербайджанской адвокатуры при их образовании", - сказал юрист.

"Роль адвокатов в становлении АДР очень велика", - добавил К.Насибов, отметив, что, фактически, этот период можно считать началом зарождения национальной адвокатуры Азербайджанской Республики.

"Для нас очень важен этот момент того, что мы выяснили исторически факт учреждения азербайджанской адвокатуры, в каких условиях и при каких обстоятельствах она зародилась. Наша коллегия адвокатов АР возникала в период Азербайджанской Демократической Республики с большими трудностями. В то время этим занимались полномочные лица Министерства юстиции АДР. Огромная благодарность этим людям, которые в тот тяжелый период думали о защите прав населения и начали создавать адвокатуры АДР", - сказал известный адвокат.

Говоря о развитии азербайджанской адвокатуры за последнее время, К.Насибов указал, что второе дыхание национальная адвокатура получила после образования нового президиума Коллегии адвокатов и избрания нового председателя коллегии адвокатов Анара Багирова, который начал фактически переустройство и конструктивное переоборудование системы.

"Я оцениваю развитие адвокатской деятельности в Азербайджане в последние несколько лет крайне положительно. С избранием нового председателя и новых членов президиума коллегии адвокатов, с внесением президентом новых постановлений, которые послужили развитию адвокатуры, - все это стало основой для развития адвокатской деятельности", - сказал юрист.

К.Насибов указал, что адвокатская деятельность стала развиваться в том числе и благодаря расширению и увеличению количества адвокатов в стране.

"В прошлые годы были районы Азербайджана, где от силы был один или два адвоката, а были районы, где не было адвокатов вообще. С новым руководством адвокатской коллегии все изменилось. Большое внимание уделяется тому, чтобы во всех районах - дальних и близких - было достаточное количество адвокатов, могущих оказывать юридическую помощь гражданам", - сказал К.Насибов.

"При прошлом руководстве я неоднократно поднимал вопрос о необходимости поиска и систематизации подобных документов в госархивах, но данный вопрос оставался без внимания. Однако в этот раз новое руководство прислушалось к моей инициативе. Мы беседовали с Анаром Багировым на эту тему. Реакция с его стороны была моментальной: было вынесено постановление Президиума по поводу создания комиссии и выявления в государственных архивах документов по образованию адвокатуры Азербайджана. После этого фактически я приступил непосредственно к работе с архивами, в чем мне помогли коллеги", - резюмировал он.