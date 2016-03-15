Как будут работать таможенно-пропускные пункты в праздничные дни? - РАССЛЕДОВАНИЕ - ВИДЕО

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В связи с Новруз байрамы возросла интенсивность пересекающих таможенные посты транспортных средств и пассажиров. Увеличение плотности приводит к пробкам на пограничных пропускных пунктах.

В праздничные дни таможенные посты пересекают не только люди, занимающиеся мелкой торговлей, но и те, кто желает провести каникулы в соседней стране. В эти дни также увеличивается поток в Азербайджан туристов из соседних стран. В Новруз байрамы большинство туристов приезжают в Азербайджан из Ирана и России.

Какие ведутся подготовительные работы для предотвращения плотного потока людей и трафика в праздничные дни на пограничных пропускных пунктах Азербайджана?

Как сообщил Report замначальника таможенно-пропускного пункта "Самур" Хачмазского таможенного управления Джавид Надиров, в праздничные дни количество переходящих на азербайджанскую сторону людей вдвое превышает статистику обычных дней: "В праздничные дни на таможенно-пропускном пункте "Самур" наблюдается высокая плотность, для предотвращения которой принимаются дополнительные меры. Таможенный пост работает в усиленном режиме. При необходимости будут использованы дополнительные пропускные линии. В праздничные дни ежедневно на таможенно-пропускном пункте регистрируется 1800-2000 пассажиров, что вдвое превышает статистику обычных дней".

В таможенно-пропускном пункте "Сыныг Керпю" Товузского таможенного управления Report сообщили, что для предотвращения высокой плотности в праздничные дни в таможенно-пропускной пункт привлекут дополнительную силу: "Пропускной пункт "Сыныг Керпю" действует круглосуточно. Сотрудники таможенной службы работают в усиленном режиме не только в праздничные, но и обычные дни. Как и в предыдущие годы, для предотвращения возможного трафика и плотного потока в таможенно-пропускные пункты будут привлечены дополнительные сотрудники".

Как сообщил Report замначальника таможенно-пропускного пункта Астаринского таможенного управления Аббас Исмаилов, на пропускных линиях создана система электронной очереди, что сократит возможную плотность до минимума.

По словам замначальника, ни в обычные, ни в праздничные дни на Астаринском таможенно-пропускном пункте не возникает плотного потока. Однако, несмотря на это, сотрудники таможенно-пропускного пункта работают в усиленном режиме: "Работа на Астаринском таможенно-пропускном пункте построена на современных принципах. Для проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств на таможенно-пропускных пунктах установлены специальные места для проверки и осмотра. Поэтому, можно сказать, что высокая плотность на таможенно-пропускном пункте наблюдается в очень редких случаях".

Как сообщил Report замначальника Биласуварского таможенного управления Миррафик Мирсолтанов, в дни Новруз байрамы каких-либо проблем в переходе граждан на территорию Ирана не возникнет: "В праздничные дни на Биласуварском таможенно-пропускном пункте возникает незначительная плотность. Для свободного передвижения граждан в канун Новруз байрамы сотрудники таможенно-пропускного пункта работают в усиленном режиме".