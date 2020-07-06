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Report Georgia

Как будет регулироваться прием клиентов на предприятиях общепита во время пандемии?

Как будет регулироваться прием клиентов на предприятиях общепита во время пандемии? Кабинет министров принял решение урегулировать некоторые вопросы, связанные с приемом клиентов на предприятиях общественного питания во время пандемии коронавируса (COVID-19).
Внутренняя политика
6 июля 2020 г. 19:16
Как будет регулироваться прием клиентов на предприятиях общепита во время пандемии?

Кабинет министров принял решение урегулировать некоторые вопросы, связанные с приемом клиентов на предприятиях общественного питания во время пандемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Были утверждены нормы плотности на предприятиях общественного питания при приеме клиентов во время пандемии коронавируса (COVID-19).

Было установлено, что, учитывая прямое влияние большого скопления людей во время пандемии коронавируса (COVID-19) на интенсивность заболевания, количество клиентов на предприятиях общественного питания должно быть в два раза меньше, чем текущие нормы и правила, а площадь на душу населения должна быть удвоена.

Расстояние между сиденьями в залах общепита должно быть не менее 1 метра позади того же стола, а расстояние между столами не должно быть менее 2 метров.

В то же время, знак перед каждым предприятием общественного питания должен указывать общую площадь приемных ресторана (залов, комнат и т. д.), количество мест, расстояние между столами и нормы плотности на душу населения.

Агентство продовольственной безопасности, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство экономики и местные органы исполнительной власти должны решить  вопросы, вытекающие из настоящего решения.

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Версия на азербайджанском языке Pandemiya dövründə ictimai iaşə müəssisələrinə müştəri qəbulu necə tənzimlənəcək? - QƏRAR

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