Как будет регулироваться прием клиентов на предприятиях общепита во время пандемии?

Кабинет министров принял решение урегулировать некоторые вопросы, связанные с приемом клиентов на предприятиях общественного питания во время пандемии коронавируса (COVID-19).

Кабинет министров принял решение урегулировать некоторые вопросы, связанные с приемом клиентов на предприятиях общественного питания во время пандемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Были утверждены нормы плотности на предприятиях общественного питания при приеме клиентов во время пандемии коронавируса (COVID-19).

Было установлено, что, учитывая прямое влияние большого скопления людей во время пандемии коронавируса (COVID-19) на интенсивность заболевания, количество клиентов на предприятиях общественного питания должно быть в два раза меньше, чем текущие нормы и правила, а площадь на душу населения должна быть удвоена.

Расстояние между сиденьями в залах общепита должно быть не менее 1 метра позади того же стола, а расстояние между столами не должно быть менее 2 метров.

В то же время, знак перед каждым предприятием общественного питания должен указывать общую площадь приемных ресторана (залов, комнат и т. д.), количество мест, расстояние между столами и нормы плотности на душу населения.

Агентство продовольственной безопасности, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство экономики и местные органы исполнительной власти должны решить вопросы, вытекающие из настоящего решения.