В правоохранительных органах Азербайджана произведены кадровые перестановки

Кадровые перестановки в правоохранительных органах Азербайджана

23 апреля, 2019 12:09

https://report.az/storage/news/88047d052042f36d9a687ff0180e9921/9fd79c4e-e1bd-4831-b1d8-912bf35511e2_292.jpg В органах внутренних дел Азербайджана произведены новые назначения. Как сообщает Report, начальник Отдела уголовного розыска Управления полиции города Сумгайыт полковник-лейтенант полиции Вугар Бабаев и начальник Отдела общественной безопасности полковник-лейтенант полиции Намиг Мамедов освобождены от должностей. Согласно соответствующим приказам, начальником Отдела уголовного розыска Сумгайытского ГУП назначен начальник Отдела уголовного розыска Наримановского РУП полковник-лейтенант полиции Хагверди Зейналов, на должность начальника Отдела общественной безопасности Сумгайытского ГУП назначен замначальника Нариманского РУП полковник полиции Назар Аскеров. Согласно другому приказу, начальник Отдела уголовного розыска Бинагадинского РУП полковник-лейтенант полиции Ниямеддин Эйвазов назначен начальником Отдела уголовного розыска Наримановского РУП.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.