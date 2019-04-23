В правоохранительных органах Азербайджана произведены кадровые перестановки

В органах внутренних дел Азербайджана произведены новые назначения.
Как сообщает Report, начальник Отдела уголовного розыска Управления полиции города Сумгайыт полковник-лейтенант полиции Вугар Бабаев и начальник Отдела общественной безопасности полковник-лейтенант полиции Намиг Мамедов освобождены от должностей.
Согласно соответствующим приказам, начальником Отдела уголовного розыска Сумгайытского ГУП назначен начальник Отдела уголовного розыска Наримановского РУП полковник-лейтенант полиции Хагверди Зейналов, на должность начальника Отдела общественной безопасности Сумгайытского ГУП назначен замначальника Нариманского РУП полковник полиции Назар Аскеров.
Согласно другому приказу, начальник Отдела уголовного розыска Бинагадинского РУП полковник-лейтенант полиции Ниямеддин Эйвазов назначен начальником Отдела уголовного розыска Наримановского РУП.
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