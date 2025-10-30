Кабмин утвердил правила работы портала для высококвалифицированных мигрантов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об утверждении положения о портале "Yüksəkixtisaslı miqrant" ("Высококвалифицированный мигрант").

Как сообщает Report, решением также утвержден список информационных систем, которые будут интегрированы в портал.

Портал создан для расширения возможностей привлечения в Азербайджан высококвалифицированных иностранных специалистов и лиц без гражданства для оплачиваемой трудовой деятельности в рамках Программы высококвалифицированных мигрантов.