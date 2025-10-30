Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Кабмин утвердил правила работы портала для высококвалифицированных мигрантов

    Внутренняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 17:33
    Кабмин утвердил правила работы портала для высококвалифицированных мигрантов

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об утверждении положения о портале "Yüksəkixtisaslı miqrant" ("Высококвалифицированный мигрант").

    Как сообщает Report, решением также утвержден список информационных систем, которые будут интегрированы в портал.

    Портал создан для расширения возможностей привлечения в Азербайджан высококвалифицированных иностранных специалистов и лиц без гражданства для оплачиваемой трудовой деятельности в рамках Программы высококвалифицированных мигрантов.

