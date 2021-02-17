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Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб

Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб Кабинет министров принял решение "О дополнительных мерах по снижению негативного влияния возросшей цены на импортируемую продовольственную пшеницу на цены на муку и мучные изделия, реализуемые внутри страны".
Внутренняя политика
17 февраля 2021 г. 16:45
Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб

Кабинет министров принял решение "О дополнительных мерах по снижению негативного влияния возросшей цены на импортируемую продовольственную пшеницу на цены на муку и мучные изделия, реализуемые внутри страны".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, лицам, занимающимся производством муки, будет предоставлена субсидия в размере 35 (тридцать пять) манатов за каждую тонну проданной муки в период с 1 февраля по 1 мая 2021 года в порядке, установленном частью 2 настоящего постановления.

Министерство экономики по согласованию с Министерством финансов утвердит порядок предоставления субсидий производителям муки.

В соответствии с частями 1 и 2 настоящего постановления для выплаты субсидий будут выделены соответствующие средства из резервного фонда государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2021 год.

Министерство финансов и Министерство экономики должны решить вопросы, вытекающие из этого решения.

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