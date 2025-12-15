Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Кабмин будет предоставлять ММ ежегодный отчет о деятельности до 31 марта

    Внутренняя политика
    • 15 декабря, 2025
    • 14:47
    Кабмин будет предоставлять ММ ежегодный отчет о деятельности до 31 марта

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Конституционный закон Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "О дополнительных гарантиях права Милли Меджлиса (ММ) Азербайджанской Республики решать вопрос доверия Кабинету министров Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, согласно документу, подписанному главой государства, Кабинет министров до 31 марта будет представлять Милли Меджлису отчет о своей деятельности за минувший календарный год.

    Отметим, что до сих пор ежегодный отчет кабинета министров о деятельности обсуждался на пятом заседании весенней сессии Милли Меджлиса.

    Кабинет министров Милли Меджлис Ильхам Алиев отчет
    Nazirlər Kabineti Milli Məclis qarşısında hesabatı martın 31-dək verəcək

    Последние новости

    15:46

    Пеллегрини призвал мир отказаться от ненависти после теракта в Австралии

    Другие страны
    15:46

    Создан организационный комитет в связи с проведением ЧМ в 2027 году в Азербайджане

    Футбол
    15:44

    В Азербайджане разработан новый проект Правил для госпредприятий

    Финансы
    15:43

    Инициатива Ильхама Алиева по объявлению амнистии затронет более 20 тысяч человек

    Внутренняя политика
    15:40

    В Берлине начался второй раунд переговоров между Украиной и США

    Другие страны
    15:31

    Азербайджан в 2025 году импортировал рекордный объем золота

    Бизнес
    15:27
    Фото

    В Минфине Азербайджана обсудили итоги исполнения бюджета за 11 месяцев

    Финансы
    15:18

    В Кыргызстане министр уволен за несоблюдение норм служебной этики

    В регионе
    15:07

    Эльчин Гасымов: Азербайджану интересно сотрудничество с НАТО в защите объектов энергетики

    Внешняя политика
    Лента новостей