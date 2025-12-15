Кабмин будет предоставлять ММ ежегодный отчет о деятельности до 31 марта
Внутренняя политика
- 15 декабря, 2025
- 14:47
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Конституционный закон Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "О дополнительных гарантиях права Милли Меджлиса (ММ) Азербайджанской Республики решать вопрос доверия Кабинету министров Азербайджанской Республики".
Как сообщает Report, согласно документу, подписанному главой государства, Кабинет министров до 31 марта будет представлять Милли Меджлису отчет о своей деятельности за минувший календарный год.
Отметим, что до сих пор ежегодный отчет кабинета министров о деятельности обсуждался на пятом заседании весенней сессии Милли Меджлиса.
