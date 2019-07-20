Кабмин Азербайджана внёс изменения в состав коллегии Минэкономики

Кабмин Азербайджана внёс изменения в состав коллегии Минэкономики

20 июля, 2019 23:04

https://report.az/storage/news/f45d3cc802ea007d38eede9177c6433a/6a0b0bed-74a5-4b57-9b27-dc466b7bac04_292.jpg Кабинет министров Азербайджанской Республики внёс изменения в решение "О составе коллегии Министерства экономики Азербайджанской Республики" от 23 мая 2014 года. Как передаёт Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов. Согласно решению, коллегия Министерства экономики АР будет состоять из 9 членов. Председателем коллегии назначен министр экономики АР Шахин Мустафаев. Членами коллегии назначены заместители министра экономики, министр экономики Нахчыванской Автономной Республики, глава аппарата Министерства экономики, исполнительный директор Агентства по развитию малого и среднего бизнеса АР.

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Эта новость также доступна на других языках: İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiya üzvlərinin yeni sayı müəyyənləşdirilib

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