Кабмин Азербайджана внёс изменения в состав коллегии Минэкономики

Кабинет министров Азербайджанской Республики внёс изменения в решение "О составе коллегии Министерства экономики Азербайджанской Республики" от 23 мая 2014 года.
Как передаёт Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.
Согласно решению, коллегия Министерства экономики АР будет состоять из 9 членов. Председателем коллегии назначен министр экономики АР Шахин Мустафаев.
Членами коллегии назначены заместители министра экономики, министр экономики Нахчыванской Автономной Республики, глава аппарата Министерства экономики, исполнительный директор Агентства по развитию малого и среднего бизнеса АР.
Anar TağıyevАвтор новости