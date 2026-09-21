Кабмин Азербайджана утвердил стандарты школьной формы

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Описание школьной формы для учащихся государственных общеобразовательных учреждений", утвержденные постановлением от 17 марта 2022 года № 96.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, учащиеся не должны носить предметы одежды, нарушающие единообразие стандартной школьной формы, а также использовать элементы, не соответствующие принципу светского характера общего образования.

В то же время допускается использование национальных костюмов или их элементов во время мероприятий, посвященных истории, культуре и национально-духовным ценностям азербайджанского народа, при условии принятия соответствующего решения педагогическим советом школы.

Родители или иные законные представители обязаны обеспечить соблюдение их детьми (или подопечными) требований, касающихся школьной формы.