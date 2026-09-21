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    Кабмин Азербайджана утвердил стандарты школьной формы

    Внутренняя политика
    • 21 сентября, 2026
    • 18:17
    Кабмин Азербайджана утвердил стандарты школьной формы

    Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Описание школьной формы для учащихся государственных общеобразовательных учреждений", утвержденные постановлением от 17 марта 2022 года № 96.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно документу, учащиеся не должны носить предметы одежды, нарушающие единообразие стандартной школьной формы, а также использовать элементы, не соответствующие принципу светского характера общего образования.

    В то же время допускается использование национальных костюмов или их элементов во время мероприятий, посвященных истории, культуре и национально-духовным ценностям азербайджанского народа, при условии принятия соответствующего решения педагогическим советом школы.

    Родители или иные законные представители обязаны обеспечить соблюдение их детьми (или подопечными) требований, касающихся школьной формы.

    Али Асадов Кабинет министров Азербайджана Школьная форма
    Nazirlər Kabineti şagirdlərin geyim formasının standartlarını təsdiqləyib

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