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КА Азербайджана приняла дисциплинарные меры в отношении 8 адвокатов

КА Азербайджана приняла дисциплинарные меры в отношении 8 адвокатов Коллегия адвокатов Азербайджана приняла дисциплинарные меры в отношении 8 адвокатов.
Внутренняя политика
18 мая 2024 г. 14:22
КА Азербайджана приняла дисциплинарные меры в отношении 8 адвокатов

Коллегия адвокатов (КА) Азербайджана приняла дисциплинарные меры в отношении 8 адвокатов.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании Президиума КА.

Выступивший на заседании председатель коллегии Анар Багиров сначала проинформировал о текущей деятельности организации.

В рамках заседания были рассмотрены обращения Коллегии адвокатов Нахчыванской АР, адвокатов, желающих стать членами коллегий адвокатов иностранных государств и прочие вопросы повестки.

В ходе заседания также были рассмотрены заключения дисциплинарной комиссии адвокатов. По итогам обсуждений были приняты дисциплинарные меры в отношении 8 адвокатов, в частности двое из них были отстранены от членства в коллегии за допущенные ими нарушения, 4 адвокатам был вынесен выговор, один адвокат получил замечание, еще один – предупреждение.

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Версия на азербайджанском языке İntizam pozuntularına görə 8 vəkil cəzalandırılıb

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