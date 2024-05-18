КА Азербайджана приняла дисциплинарные меры в отношении 8 адвокатов

Коллегия адвокатов Азербайджана приняла дисциплинарные меры в отношении 8 адвокатов.

Коллегия адвокатов (КА) Азербайджана приняла дисциплинарные меры в отношении 8 адвокатов.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании Президиума КА.

Выступивший на заседании председатель коллегии Анар Багиров сначала проинформировал о текущей деятельности организации.

В рамках заседания были рассмотрены обращения Коллегии адвокатов Нахчыванской АР, адвокатов, желающих стать членами коллегий адвокатов иностранных государств и прочие вопросы повестки.

В ходе заседания также были рассмотрены заключения дисциплинарной комиссии адвокатов. По итогам обсуждений были приняты дисциплинарные меры в отношении 8 адвокатов, в частности двое из них были отстранены от членства в коллегии за допущенные ими нарушения, 4 адвокатам был вынесен выговор, один адвокат получил замечание, еще один – предупреждение.