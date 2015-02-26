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    ​В Аппарат омбудсмена поступило 756 обращений, связанных с органами прокуратуры

    В отношении некоторых прокуроров и следователей не принимаются серьезные меры

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году в Аппарат омбудсмена поступило 756 обращений, связанных с органами прокуратуры.

    Как сообщает Report, об этом отмечается в ежегодном отчете омбудсмена за 2014 год.

    "Несмотря на неоднократное аннулирование решений, принятых следственными органами по одним и тем же делам, в отношении некоторых прокуроров, следователей не принимаются серьезные меры, вопрос об их ответственности также не рассматривается", - говорится в отчете.

    В документе отмечается, что нередко некоторые местные органы прокуратуры допускали следственные ошибки и демонстрировали необъективный подход.

    По результатам проведенных в прошлом году Генпрокуратурой служебных проверок, за допущенные в работе недочеты 46 работников прокуратуры были привлечены к административной ответственности. 

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