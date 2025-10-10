К концу года проект "Библиотека в каждой мечети" охватит 250 мечетей

К концу этого года проект "Библиотека в каждой мечети" будет реализован в 250 мечетях.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Фонда пропаганды духовных ценностей Государственного комитета по работе с религиозными организациями Вусал Гёюшов на встрече с членами Общественного совета при комитете.

По его словам, фонд реализует различные просветительские проекты, социальные кампании, научно-практические конференции.

Гёюшов ознакомил членов Совета с работой, проведенной на подготовительном этапе реализации проекта "Библиотека в каждой мечети". Он отметил, что проект уже реализован в 180 мечетях, и к концу года планируется довести это число до 250.

Председатель Общественного совета Эльнур Мустафаев, заместитель председателя Саадат Мамедова и члены Фуад Мамедов, Джаби Бахрамов, Нигяр Ахундова и Турал Ахмедов также высоко оценили проект "Библиотека в каждой мечети" и стипендиальные программы, учрежденные для студентов Азербайджанского теологического института.