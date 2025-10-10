Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    К концу года проект "Библиотека в каждой мечети" охватит 250 мечетей

    Внутренняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 13:56
    К концу года проект Библиотека в каждой мечети охватит 250 мечетей

    К концу этого года проект "Библиотека в каждой мечети" будет реализован в 250 мечетях.

    Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Фонда пропаганды духовных ценностей Государственного комитета по работе с религиозными организациями Вусал Гёюшов на встрече с членами Общественного совета при комитете.

    По его словам, фонд реализует различные просветительские проекты, социальные кампании, научно-практические конференции.

    Гёюшов ознакомил членов Совета с работой, проведенной на подготовительном этапе реализации проекта "Библиотека в каждой мечети". Он отметил, что проект уже реализован в 180 мечетях, и к концу года планируется довести это число до 250.

    Председатель Общественного совета Эльнур Мустафаев, заместитель председателя Саадат Мамедова и члены Фуад Мамедов, Джаби Бахрамов, Нигяр Ахундова и Турал Ахмедов также высоко оценили проект "Библиотека в каждой мечети" и стипендиальные программы, учрежденные для студентов Азербайджанского теологического института.

    "Библиотека в каждой мечети" Фонд пропаганды духовных ценностей Вусал Гёюшов
    Фото
    İlin sonunadək 250 məsciddə kitabxana layihəsi tətbiq olunacaq

    Последние новости

    14:58

    ЕК начинает расследование обвинений в шпионаже в адрес еврокомиссара Вархели

    Другие страны
    14:44
    Фото

    В Ходжалинском селе Баллыджа 15 семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    14:37

    В Грузии планируют повысить зарплаты полицейских и военных на 10%

    В регионе
    14:32

    Пакистанский представитель призвал к давлению на страны, совершающие насилие против мирных жителей

    Внешняя политика
    14:31

    Послы G7 собрались на срочную встречу из-за ударов РФ по инфраструктуре

    Другие страны
    14:25

    СМИ: Жители сектора Газа постепенно возвращаются на север, после разрешения ЦАХАЛ

    Другие страны
    14:19

    Рехман Чишти: Трагедии, в которых гибнут невинные люди, не должны повториться

    Внешняя политика
    14:14

    Узбекистан предложил ряд инициатив по укреплению сотрудничества в СНГ

    Внешняя политика
    14:13

    Швеция будет добиваться использования замороженных активов РФ в пользу Украины

    Другие страны
    Лента новостей