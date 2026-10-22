Изменены названия двух муниципалитетов Губы и охватываемых ими населенных пунктов.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в приложение к закону "О территориях и землях муниципалитетов" – "Список муниципалитетов в Азербайджанской Республике".

Согласно документу, муниципалитет Тимирязев-Алексеевка будет называться муниципалитетом Бахралы-Чинарлы. Муниципалитет Владимировка переименовывается в муниципалитет Эльбир. Одноименные территориальные единицы, охватываемые указанными муниципалитетами, также соответственно заменяются новыми названиями.

Напомним, что 12 мая этого года Милли Меджлис принял закон об изменении названий ряда территориальных единиц Губинского района. Согласно закону, село Алексеевка в составе Алексеевского сельского административно-территориального округа района переименовано в село Чинарлы, село Тимирязев - в село Бахралы. Алексеевский сельский административно-территориальный округ считается Чинарлинским сельским административно-территориальным округом.