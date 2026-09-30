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    Изменения в закон "О государственных закупках" приняты в первом чтении

    Внутренняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 15:42
    Изменения в закон О государственных закупках приняты в первом чтении

    Милли Меджлис в первом чтении принял изменения в закон "О государственных закупках", предусматривающие отдельный порядок регулирования закупок ряда юридических лиц за счет иных финансовых средств, а также заключение договоров в электронной форме.

    Как сообщает Report, законопроект был вынесен на обсуждение на первом заседании осенней сессии парламента.

    Согласно изменениям, из сферы действия закона предлагается исключить закупки органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, переданных ему в управление государственных предприятий, хозяйственных обществ с государственной долей и публичных юридических лиц, если они осуществляются за счет иных финансовых средств.

    Исключение не будет применяться к закупкам за счет средств государственного бюджета и бюджета Нахчыванской Автономной Республики, целевых бюджетных фондов, бюджетных ссуд, субсидий, кредитов под государственную гарантию, государственных грантов, помощи и средств внебюджетных государственных фондов.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
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