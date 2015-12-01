Избраны заместители председателей комитетов Милли Меджлиса - СПИСОК

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ На заседании Милли Меджлиса 1 декабря были избраны заместители председателей комитетов.

Как сообщает Report, депутаты поддержали кандидатуры, выдвинутые на пост заместителей председателей комитетов.

Заместителем председателя комитета по правовой политике и государственному строю был утвержден Ровшан Рзаев, комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией - Айдын Мирзазаде, комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательства - Агалар Велиев, комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии - Камран Набизаде, комитета по аграрной политике - Эльдар Гулиев, комитета по труду и социальной политике - Рауф Алиев, комитета по региональным вопросам - Фаттах Гейдаров, комитета по науке и образованию - Бахтияр Алиев, комитета по культуре - Жаля Алиева, комитета по правам человека - Евда Абрамов, комитета по международным отношениям и межпарламентским связям - Севиндж Фаталиева, комитета по здравоохранению - Муса Гулиев, комитета по вопросам семьи, женщин и детей - Сахиба Гафарова, комитета по общественным объединениям и религиозным организациям - Ханлар Фатиев, комитета спорта и молодежи - Ульви Гулиев.