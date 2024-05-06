Завтра будут похоронены четыре шехида, считавшихся пропавшими без вести

14:21 Завтра состоятся похороны четырех шехидов, считавшихся пропавшими без вести в ходе Первой Карабахской войны, личность которых установлена.

Завтра состоятся похороны четырех шехидов, считавшихся пропавшими без вести в ходе Первой Карабахской войны, личность которых установлена.

Как сообщает Report, один из них - Дадашов Гюлалы Магомед оглу будет похоронен на Аллее шехидов в поселке Кешля Низаминского района.

Гайымов Эльшад Ширин оглу будет похоронен в селе Гаджигурбаноба Хачмазского района, Сафаров Асим Надир оглу - в селе Гямярван Габалинского района, Гасанов Вугар Тельман оглу - в селе Мугангянджяли Сабирабадского района.

Отметим, что Г.Дадашов, Э.Гайымов и А.Сафаров, считавшиеся пропавшими без вести в ходе Первой Карабахской войны, ранее были похоронены как неизвестные шехиды на кладбище в поселке Шафаг Бейлаганского района.

Останки В.Гасанова были обнаружены в массовом захоронении в селе Эдилли Ходжавендского района.