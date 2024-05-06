ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены 79 мин на прошлой неделе

Азербайджанские саперы обезвредили за последнюю неделю 79 мин на освобожденных от оккупации территориях.

Азербайджанские саперы обезвредили за последнюю неделю 79 мин на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом сообщили Report в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В частности, с 29 апреля по 5 мая 2024 года на освобожденных территориях обнаружено и обезврежено 53 противотанковых, 26 противопехотных мин, и 378 неразорвавшихся боеприпасов.

В целом разминирована территория площадью 2046,3 га.

Операции по разминированию осуществлялись ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой.