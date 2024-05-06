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ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены 79 мин на прошлой неделе

ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены 79 мин на прошлой неделе Азербайджанские саперы обезвредили за последнюю неделю 79 мин на освобожденных от оккупации территориях.
Внутренняя политика
6 мая 2024 г. 12:51
ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены 79 мин на прошлой неделе

Азербайджанские саперы обезвредили за последнюю неделю 79 мин на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом сообщили Report в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В частности, с 29 апреля по 5 мая 2024 года на освобожденных территориях обнаружено и обезврежено 53 противотанковых, 26 противопехотных мин, и 378 неразорвавшихся боеприпасов.

В целом разминирована территория площадью 2046,3 га.

Операции по разминированию осуществлялись ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой.

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Версия на английском языке Another 79 mines found in liberated territories last week
Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş ərazilərdə 79 mina aşkarlanıb

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