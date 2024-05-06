ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены 79 мин на прошлой неделе

Азербайджанские саперы обезвредили за последнюю неделю 79 мин на освобожденных от оккупации территориях.
Об этом сообщили Report в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).
В частности, с 29 апреля по 5 мая 2024 года на освобожденных территориях обнаружено и обезврежено 53 противотанковых, 26 противопехотных мин, и 378 неразорвавшихся боеприпасов.
В целом разминирована территория площадью 2046,3 га.
Операции по разминированию осуществлялись ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой.