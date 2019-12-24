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Избран заместитель главы правления Центра социальных исследований

​Избран заместитель главы правления Центра социальных исследований

Член правления Центра социальных исследований Эльшад Мирбашир оглу избран заместителем главы правления. 

Об этом Report сообщили в Центре. 

Отметим, что Эльшад Мирбашир оглу окончил в 1998 году бакалавриат отделения политологии факультета Социальных наук и психологии Бакинского Государственного Университета, а в 2000 году с отличием окончил магистратуру. В 2011 году проводил научно-исследовательские работы в Венской Дипломатической Академии. 

В 2002 году, будучи диссертантом, он поступил на кафедру политологии и социологии БГУ, а затем продолжил на кафедре свою педагогическую деятельность. 

Более 10 лет Эльшад Мирбашир оглу ведет активную общественно-политическую деятельность, является доцентом Академии Государственного управления при президенте Азербайджанской Республики и признанным политологом. С 2016 по 2019 годы он возглавлял отделение международных отношений и прав человека Института юриспруденции и прав человека НАНА. 

Доктор политических наук, автор трех научных монографий, более 50 научных статей и нескольких учебных программ. Владеет немецким, русским и турецким языками. 

Женат, имеет двоих детей. 

Напомним, что правление Центра социальных исследований возглавляет Захид Орудж.

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