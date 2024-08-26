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Ханкендинский избирательный округ готов к выборам

Ханкендинский избирательный округ готов к выборам Процесс подготовки к выборам в городе Ханкенди завершился неделю назад.
Внутренняя политика
26 августа 2024 г. 15:23
Ханкендинский избирательный округ готов к выборам

В городе Ханкенди неделю назад завершился процесс подготовки к предстоящим первого сентября внеочередным выборам в Милли Меджлис.

Об этом корреспонденту Report сообщил председатель избирательного участка №14 Ханкендинского избирательного округа №122 Имран Мирзаев.

Мирзаев отметил, что на избирательном участке подготовка к выборам велась на высоком уровне: "Все оборудование готово, члены избирательной комиссии прошли инструктаж. Мы уверены, что выборы пройдут на высоком уровне".

Он также добавил, что все зарегистрированные на участке избиратели уже получили уведомления.

"Особенно радует, что некоторые наши молодые избиратели будут голосовать впервые. То есть они впервые воспользуются избирательным правом именно в родном и свободном Ханкенди. Мы гордимся тем, что будем голосовать на своей земле" — подчеркнул Мирзаев.

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