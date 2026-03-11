Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 2 168 человек из 72 стран

    Внутренняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 11:34
    С 08:00 28 февраля по 10:00 11 марта из Ирана в Азербайджан эвакуированы 2 168 граждан 72 стран.

    Как сообщает Report, 383 из них - граждане Азербайджана.

    Среди иностранцев, эвакуированных через азербайджанскую границу, 633 граждан Китая, 293 - России, 174 - Таджикистана, 137 - Пакистана, 57 - Омана, 44 - Италии, 32 - Индонезии, 29 - Ирана, 26 - Испании, 25 - Алжира, 18 - Саудовской Аравии, 17 - Японии, по 16 граждан Франции и Германии, 13 - Грузии, по 12 - Узбекистана, Венгрии и Польши, 11 - Мексики, по 10 граждан Нигерии, Беларуси, Болгарии и Демократической Республики Конго, по 9 граждан Великобритании Канады, по 8 граждан Бразилии, Казахстана, по 6 граждан ОАЭ, Словакии, Бельгии и Румынии, по 5 граждан Сербии, Швейцарии, Чехии, Афганистана, Австрии, Индии, по 4 гражданина Иордании, Бангладеш, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта и Бахрейна, по 4 гражданина США, Финляндии, Нидерландов, по 3 гражданина Катара, Филиппин, Хорватии, Дании, по 2 гражданина Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Швеции, Судана, Кипра, Словении, по 1 гражданину Туниса, Южно-Африканской Республики, Мальдив, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Австралии и Белиза.

    Лента новостей