    • 06 мая, 2026
    Из Германии в Азербайджан экстрадируют обвиняемого в умышленном убийстве

    Обвиняемый в умышленном убийстве гражданин Грузии будет экстрадирован из Германии в Азербайджан.

    Как сообщили Report в Генпрокуратуре Азербайджана, в соответствии с требованиями Европейской конвенции "Об экстрадиции", компетентные органы Германии удовлетворили ходатайство Генпрокуратуры об экстрадиции гражданина Грузии Шамилова Эльшана Гасан оглу.

    В ходе расследования установлены обоснованные подозрения в том, что Э.Шамилов, действуя в сговоре с Афганом Алиевым и Хидаятом Гасановым, 30 июля 1993 года совершил ограбление квартиры и убийство человека, а также в разное время совместно с указанными лицами - и другие преступления.

    Было принято решение о привлечении Шамилова к ответственности, 8 мая 2025 года он был объявлен в международный розыск за уклонение от следствия. В результате оперативно-поисковых мероприятий Шамилов был задержан в Германии.

    Пенитенциарной службой Министерства юстиции предпринимаются необходимые меры для его экстрадиции в Азербайджан.

