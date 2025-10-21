Из Германии экстрадируют подозреваемого в умышленном убийстве
Внутренняя политика
- 21 октября, 2025
- 19:52
В соответствии с требованиями Европейской конвенции "Об экстрадиции" от 13 декабря 1957 года, компетентные органы Германии удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Украины Бабаева Самика Ариф оглу.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Были установлены обоснованные подозрения в причастности Самика Бабаева к умышленному убийству и принято решение о его привлечении в качестве обвиняемого. Он был объявлен в международный розыск за уклонение от следствия.
Пенитенциарной службой Министерства юстиции предпринимаются необходимые меры для его экстрадиции в Азербайджан.
Последние новости
20:16
Посол: Малайзийские университеты принимают все больше азербайджанских студентовВнешняя политика
20:08
Эмин Амруллаев: Отношения между Малайзией и Азербайджаном развиваются по восходящейВнешняя политика
20:00
Прокуратура Армении требует ужесточить наказание в отношении АджапахянаДругие
19:53
Азербайджан и Малайзия подпишут Меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образованияНаука и образование
19:52
Из Германии экстрадируют подозреваемого в умышленном убийствеВнутренняя политика
19:48
Фото
Видео
Министр обороны Азербайджана встретился с участниками учений "Единство – 2025"Армия
19:48
Фото
Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в КазахстанВнешняя политика
19:46
Фото
В Шеки при столкновении двух автомобилей погибли три человекаПроисшествия
19:40
Фото