Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Из Германии экстрадируют подозреваемого в умышленном убийстве

    Внутренняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 19:52
    Из Германии экстрадируют подозреваемого в умышленном убийстве

    В соответствии с требованиями Европейской конвенции "Об экстрадиции" от 13 декабря 1957 года, компетентные органы Германии удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Украины Бабаева Самика Ариф оглу.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

    Были установлены обоснованные подозрения в причастности Самика Бабаева к умышленному убийству и принято решение о его привлечении в качестве обвиняемого. Он был объявлен в международный розыск за уклонение от следствия.

    Пенитенциарной службой Министерства юстиции предпринимаются необходимые меры для его экстрадиции в Азербайджан.

    экстрадиция умышленное убийство Германия Азербайджан
    Фото
    Qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs Almaniyadan ekstradisiya ediləcək

    Последние новости

    20:16

    Посол: Малайзийские университеты принимают все больше азербайджанских студентов

    Внешняя политика
    20:08

    Эмин Амруллаев: Отношения между Малайзией и Азербайджаном развиваются по восходящей

    Внешняя политика
    20:00

    Прокуратура Армении требует ужесточить наказание в отношении Аджапахяна

    Другие
    19:53

    Азербайджан и Малайзия подпишут Меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образования

    Наука и образование
    19:52

    Из Германии экстрадируют подозреваемого в умышленном убийстве

    Внутренняя политика
    19:48
    Фото
    Видео

    Министр обороны Азербайджана встретился с участниками учений "Единство – 2025"

    Армия
    19:48
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Казахстан

    Внешняя политика
    19:46
    Фото

    В Шеки при столкновении двух автомобилей погибли три человека

    Происшествия
    19:40
    Фото

    Участники Форума в Ханкенди направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

    Внутренняя политика
    Лента новостей