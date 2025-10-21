Из Германии экстрадируют подозреваемого в умышленном убийстве

В соответствии с требованиями Европейской конвенции "Об экстрадиции" от 13 декабря 1957 года, компетентные органы Германии удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Украины Бабаева Самика Ариф оглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Были установлены обоснованные подозрения в причастности Самика Бабаева к умышленному убийству и принято решение о его привлечении в качестве обвиняемого. Он был объявлен в международный розыск за уклонение от следствия.

Пенитенциарной службой Министерства юстиции предпринимаются необходимые меры для его экстрадиции в Азербайджан.