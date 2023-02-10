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Из Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью

Из Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью В Баку продолжается кампания по сбору помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции. Помощь пострадавшим от землетрясения в Баку в основном собирается по двум адресам - в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева на Тбилисском пр
Внутренняя политика
10 февраля 2023 г. 18:07
Из Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью

В Баку продолжается кампания по сбору помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции. Помощь пострадавшим от землетрясения в Баку в основном собирается по двум адресам - в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева на Тбилисском проспекте и во Дворце ручных игр.

Как сообщил побывавший в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева сотрудник Report, собранная помощь сортируется волонтерами, упаковывается, загружается в машины и отправляется в братскую страну.

Член Платформы единства и солидарности Тюркского века Ондер Аксой в заявлении Report сказал, что в общей сложности из Баку в Турцию отправлено 88 фур с гумпомощью.

По его словам, акция по сбору помощи гражданам, пострадавшим в результате землетрясения, продолжается уже пятый день: "Собранная помощь сортируется волонтерами, затем загружается в грузовики и отправляется в Турцию. Вчера было отправлено 23 грузовика. Сегодня планируется отправить еще 20-25 грузовиков".

O.Аксой отметил, что бывшая в употреблении одежда сортируется отдельно и после химической очистки также упаковывается и отправляется в Турцию.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

В 10 провинциях Турции введен режим ЧП на три месяца. В стране объявлен семидневный траур по погибшим.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİndiyədək Bakıdan Türkiyəyə 88 TIR yardım göndərilib

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