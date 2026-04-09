Из Азербайджана депортированы 367 человек в I квартале
Внутренняя политика
- 09 апреля, 2026
- 17:00
В первом квартале 2026 года из Азербайджана депортированы 367 человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную миграционную службу.
Кроме того, в марте из Европы в Азербайджан были реадмиссированы 75 человек.
Всего за первый квартал число лиц, реадмиссированных из Европы в Азербайджан, составило 154 человека (в январе - 38, в феврале - 41).
