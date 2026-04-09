Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Внутренняя политика
    • 09 апреля, 2026
    • 17:00
    Из Азербайджана депортированы 367 человек в I квартале

    В первом квартале 2026 года из Азербайджана депортированы 367 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную миграционную службу.

    Кроме того, в марте из Европы в Азербайджан были реадмиссированы 75 человек.

    Всего за первый квартал число лиц, реадмиссированных из Европы в Азербайджан, составило 154 человека (в январе - 38, в феврале - 41).

    Государственная миграционная служба Депортация из Азербайджана
    Bu ilin birinci rübündə 367 nəfər Azərbaycandan deportasiya edilib
    Over 360 people deported from Azerbaijan in Q1 2026

    Последние новости

    17:54
    Фото

    Замминистра культуры и информации Казахстана ознакомился с деятельностью Report

    Медиа
    17:49

    СМИ: Переговоры Ирана и США могут состояться 11 апреля

    Другие страны
    17:45

    Гафарова: Встречи парламентариев Азербайджана, Турции, Северного Кипра служат укреплению солидарности

    Внешняя политика
    17:38

    Выборы в Венгрии как тест на демократию: останется ли в Европе место для политического плюрализма

    Аналитика
    17:37

    Населенные пункты Ходжавендского района обеспечены телекоммуникационными услугами

    ИКТ
    17:35

    Андрей Бойич: Сотрудничество с Азербайджаном в энергетике важно для Сербии

    Внешняя политика
    17:29
    Фото

    Азербайджан обсудил с Беларусью расширение туристического обмена

    Туризм
    17:29

    Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана

    Внутренняя политика
    17:29

    Наваф Салам: Ливан подаст жалобу в СБ ООН из-за ударов со стороны Израиля

    Другие страны
    Лента новостей