Из Азербайджана депортированы 367 человек в I квартале

В первом квартале 2026 года из Азербайджана депортированы 367 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную миграционную службу.

Кроме того, в марте из Европы в Азербайджан были реадмиссированы 75 человек.

Всего за первый квартал число лиц, реадмиссированных из Европы в Азербайджан, составило 154 человека (в январе - 38, в феврале - 41).