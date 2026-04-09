Bu ilin birinci rübündə 367 nəfər Azərbaycandan deportasiya edilib
Daxili siyasət
- 09 aprel, 2026
- 16:16
Bu ilin yanvar-mart aylarında 367 nəfər Azərbaycandan deportasiya edilib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Dövlət Miqrasiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bundan başqa Avropadan Azərbaycana mart ayında 75 nəfər readmissiya olunub.
Ümumilikdə birinci rüb ərzində Avropadan Azərbaycana readmissiya edilən şəxslərin sayı 154 nəfər ( yanvarda 38, fevralda 41 nəfər) təşki edib.
