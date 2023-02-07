ИВ Баку обратилась к населению по поводу прогнозируемой погоды

Исполнительная власть города Баку обратилась к населению в связи с прогнозируемой погодой.

Исполнительная власть города Баку обратилась к населению в связи с прогнозируемой погодой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ИВ Баку.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, начиная со второй половины дня и до 9 февраля на территории страны прогнозируется резкое изменение погодных условий, значительное снижение температуры, выпадение мокрого снега, снегопад, сильный ветер.

Исполнительная власть города Баку обращается к жителям столицы с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности. В связи с ожидаемым сильным ветром в Баку и на Абшеронском полуострове рекомендуется держаться подальше от легких конструкций, рекламных щитов, не стоять и не парковать автомобили под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями.

"Сообщаем, что в связи с погодными условиями коммунальные структуры исполнительной власти города Баку и соответствующие органы будут работать в особом, усиленном режиме", - сообщили в ИВ Баку.