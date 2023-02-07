О нас

ИВ Баку обратилась к населению по поводу прогнозируемой погоды

ИВ Баку обратилась к населению по поводу прогнозируемой погоды Исполнительная власть города Баку обратилась к населению в связи с прогнозируемой погодой.
Внутренняя политика
7 февраля 2023 г. 13:35
ИВ Баку обратилась к населению по поводу прогнозируемой погоды

Исполнительная власть города Баку обратилась к населению в связи с прогнозируемой погодой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ИВ Баку.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, начиная со второй половины дня и до 9 февраля на территории страны прогнозируется резкое изменение погодных условий, значительное снижение температуры, выпадение мокрого снега, снегопад, сильный ветер.

Исполнительная власть города Баку обращается к жителям столицы с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности. В связи с ожидаемым сильным ветром в Баку и на Абшеронском полуострове рекомендуется держаться подальше от легких конструкций, рекламных щитов, не стоять и не парковать автомобили под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями.

"Сообщаем, что в связи с погодными условиями коммунальные структуры исполнительной власти города Баку и соответствующие органы будут работать в особом, усиленном режиме", - сообщили в ИВ Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BŞİH gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

Другие новости из категории

Уточнение списков избирателей завершено
Уточнение списков избирателей завершено
6 февраля 2023 г. 16:50
МИД Азербайджана: Полиция Ирана не предприняла мер для предотвращения нападения на посольство
МИД Азербайджана: Полиция Ирана не предприняла мер для предотвращения нападения на посольство
6 февраля 2023 г. 16:01
Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции
Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции
6 февраля 2023 г. 12:04
Анатолий Рафаилов награжден орденом Шохрат
Анатолий Рафаилов награжден орденом "Шохрат"
4 февраля 2023 г. 15:45
Состоялось заседание Совета аксакалов Общины Западного Азербайджана
ФотоСостоялось заседание Совета аксакалов Общины Западного Азербайджана
4 февраля 2023 г. 15:30
Коллегия адвокатов проведет в Нахчыване акции по оказанию бесплатной юридической помощи
Коллегия адвокатов проведет в Нахчыване акции по оказанию бесплатной юридической помощи
3 февраля 2023 г. 19:34
После долгого перерыва состоится заседание Центризбиркома
После долгого перерыва состоится заседание Центризбиркома
3 февраля 2023 г. 18:08
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
3 февраля 2023 г. 16:05
Лаура Лохман: США намерены углублять сотрудничество с Азербайджаном
Лаура Лохман: США намерены углублять сотрудничество с Азербайджаном
3 февраля 2023 г. 14:20
Кадри Симсон: ЕС, Азербайджан и страны-партнеры совместно работают над обеспечением энергобезопасности
Кадри Симсон: ЕС, Азербайджан и страны-партнеры совместно работают над обеспечением энергобезопасности
3 февраля 2023 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi