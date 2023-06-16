Историческая территория села Туг объявлена историко-архитектурным и природным заповедником

Историческая территория села Туг Ходжавендского района Азербайджанской Республики объявлена Государственным историко-архитектурным и природным заповедником "Туг".

Историческая территория села Туг Ходжавендского района Азербайджанской Республики объявлена Государственным историко-архитектурным и природным заповедником "Туг".

Как передает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, одним из исторических населенных пунктов, олицетворяющих великое прошлое азербайджанского народа, является село Туг, где находятся памятники культуры, относящиеся к древнему наследию Кавказской Албании. Здесь имеются жилые дома, украшенные декоративными элементами, характерными для традиционного архитектурного стиля Карабахского региона, надродниковые постройки, могилы типа сундука и храмы. Село Туг также обладает богатым природным потенциалом и экологическими ресурсами. Расположение села на Дороге Победы, ведущей в город Шуша, расширяет перспективы развития села и с точки зрения туризма.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, учитывая историческую значимость села Туг Ходжавендского района, в целях комплексной охраны культурного и природного наследия на прилегающих территориях, а также развития здесь туризма постановляю:

1. Объявить историческую территорию села Туг Ходжавендского района Азербайджанской Республики Государственным историко-архитектурным и природным заповедником "Туг" (далее – Заповедник).

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики в двухмесячный срок:

2.1. установить и утвердить границы и охранную зону Заповедника;

2.2. установить специальный режим территории Заповедника и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

2.3. принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению Заповедника;

2.4. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3. Государственному агентству по туризму Азербайджанской Республики:

3.1. обеспечить управление Заповедником;

3.2. принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из настоящего Распоряжения.

4. Необходимые расходы, связанные с деятельностью Заповедника, осуществлять за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики для Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики".