Истекает срок подачи документов в ОИК для регистрации кандидатов на муниципальные выборы

Истекает срок подачи документов в окружные избирательные комиссии (ОИК) для регистрации кандидатов на предстоящие в Азербайджане муниципальные выборы.

Как сообщает Report, согласно "Календарному плану мероприятий и основных действий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике", крайний срок регистрации кандидата или его доверенного лица, а также полномочного представителя политической партии, блока политических партий, истекает 22 ноября 2019 года в 18:00.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря. В 1 606 муниципалитетов по республике будут избраны 15 156 членов. Предыдущие муниципальные выборы прошли 23 декабря 2014 года.