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    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы

    Внутренняя политика
    • 28 сентября, 2026
    • 22:08
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы

    Проект Perished civilization задокументировал в цифровом формате информацию об истории, топонимах и этническом составе села Гюлидуз, расположенного в нынешней Вайоцдзорской области Республики Армения.

    Как сообщает Report, данные взяты из различных архивных документов и ​​письменных источников, датируемых XIX-XX веками.

    В документах Российской империи и других письменных источниках XIX – первой трети XX века предки современных азербайджанцев обозначались различными терминами: "татары", "кавказские татары", "тюрки" или "мусульмане". В отдельных источниках, которые были использованы при подготовке проекта, встречаются также обозначения "турки", "тюрко-татары", "исламы" или "мюгаммедане".

    Далее применительно к периоду до 1920 года условно будет использоваться термин "предки азербайджанцев", а для последующего периода – "азербайджанцы".

    Согласно источникам, по меньшей мере на протяжении 118 лет село носило название Гюлидуз. В апреле 1991 года в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село было переименовано в Вардаовит.

    С 1995 года село входит в состав Вайоцдзорской области Республики Армения.

    Село было образовано во второй половине XIX века. В период царской России село входило в состав Шаруро-Даралагезского уезда Эриванской губернии.

    Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1914 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

    Сборник сведений о Кавказе: в 1873 году в селе проживало 115 человек, все – предки азербайджанцев.

    Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года: в 1886 году в селе проживало 217 человек, все – предки азербайджанцев.

    Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931): в 1897 году в селе проживало 263 человека, все – предки азербайджанцев.

    В 1905-1906 годах армянская националистическая партия Дашнакцутюн впервые начала проводить этнические чистки мусульманского населения на Кавказе. Эти действия затронули в том числе Эриванскую губернию.

    Последствия этнической чистки видны, если сравнить численность тюркских жителей, проживавших в селе в предшествующие годы, с их численностью в 1908 году.

    Памятная книжка Эриванской губернии на 1908 год: в 1908 году в селе проживал 151 человек, все – предки азербайджанцев.

    Кавказский календарь на 1915 год: в 1914 году в селе проживал 151 человек, преимущественно предки азербайджанцев.

    29 мая 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) уступило Эривань, ныне Ереван, и некоторые прилегающие к нему территории армянам. Таким образом на земле, где исторически жили предки современных азербайджанцев, была создана Первая Республика Армения. Уже в первые месяцы своего существования она начала предъявлять территориальные претензии к соседним странам: Азербайджану, Грузии и Турции (на тот момент Османской империи).

    В 1918-1920 годах националистическая партия Дашнакцутюн, находившаяся у власти в Республике Армения, проводила этнические чистки тюркского населения в Эриванской губернии, а также в других районах, особенно в Зангезуре, Карабахе и Нахчыване.

    В донесении командования 9-й османской армии от 27 ноября 1918 года Гюлидуз упоминается среди мусульманских сел, которые на протяжении трех месяцев подвергались насилию. Впоследствии эти села оказались под артиллерийским и пулеметным огнем и, понеся в общей сложности около 400 человек потерь, их жители были вынуждены покинуть свои дома.

    В конце 1920 года в Армении была провозглашена советская власть, а в 1921 году коммунистический режим окончательно утвердился в стране. В 1926-1959 годах Гюлидуз упоминается в источниках как два отдельных населенных пункта – Верхний Гюлидуз и Нижний Гюлидуз. В 1959 году они были вновь объединены в одно село.

    Село входило в состав Даралагезского района, который впоследствии последовательно носил названия Кешишкендский, Микояновский и Ехегнадзорский.

    По данным армянских источников, до конца 1980-х годов на территории села жили азербайджанцы.

    Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931): в 1922 году в селе проживало 142 человека, все – азербайджанцы. В 1926 году в селе Гюлидуз Нижний проживало 32 человека, из них 31 – азербайджанцы. В 1926 году в селе Гюлидуз Верхний проживало 108 человек, все – азербайджанцы.

    Манвелян А.П., Мартиросян Г.М. Населенные пункты и население Армянской ССР за 1831-1959 годы: в 1959 году в селе Гюлидуз проживало 263 человека, преимущественно азербайджанцы.

    Акопян Т.Х., Мелик-Бахшян Ст.Т., Барсегян О.Х. Словарь топонимов Армении и прилегающих областей: в 1970 году в селе проживало 362 человека. В 1979 году в селе проживало 369 человек.

    В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР.

    В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище XIX-XX веков с несколькими десятками разрушенных надгробий.

    Отметим, что "Места памяти Западного Азербайджана" – уникальная научно-исследовательская работа. Впервые в ходе полевых изысканий на территории современной Армении собраны и систематизированы данные о почти 600 селах, где ранее исконно проживали предки современных азербайджанцев. В некоторых из них сохранились фрагменты тюркского культурно-исторического наследия – кладбища, пиры, мечети.

    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы

    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы
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